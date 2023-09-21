Мишустин выделил средства на достройку проблемных челябинских домов

22 сентября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выделил средства на достройку домов обманутых дольщиков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить средства на достройку домов для обманутых дольщиков Челябинской области. Как следует из подписанного документа, средства направит Фонд развития территорий. «В целях восстановления прав граждан — участников строительства многоквартирных домов (МКД), включенных в единый реестр проблемных объектов, определить объем финансирования за счет имущества Фонда развития территорий мероприятий. МКД расположены в Ставропольском крае, Ивановской, Иркутской, Нижегородской, Ростовской и Челябинской областях», — отмечено в распоряжении Мишустина. Средства на достройку направят на объекты четырех городов. Среди них Челябинск (дом №87 на улице Мамина), Миасс, Усть-Катав (дом №30 в МКР-1) и Копейск (улица Фруктовая, 3). Наиболее высокую долю объема финансирования за счет фонда, 62%, предоставят на дом №6 в МЖК Центрального района Миасса. Остальные объекты получат по одному проценту. Самым крупным объектом является миасский дом, площадь которого составила 5,1 тысячи кв. метров. Почти такой же, около пяти тысяч, дом в Челябинске. Данных по копейскому МКД в реестре проблемных объектов нет. Площадь здания в Усть-Катаве составила две тысячи кв. метров. Все застройщики указанной недвижимости признаны банкротами, в отношении их ведется конкурсное производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить средства на достройку домов для обманутых дольщиков Челябинской области. Как следует из подписанного документа, средства направит Фонд развития территорий. «В целях восстановления прав граждан — участников строительства многоквартирных домов (МКД), включенных в единый реестр проблемных объектов, определить объем финансирования за счет имущества Фонда развития территорий мероприятий. МКД расположены в Ставропольском крае, Ивановской, Иркутской, Нижегородской, Ростовской и Челябинской областях», — отмечено в распоряжении Мишустина. Средства на достройку направят на объекты четырех городов. Среди них Челябинск (дом №87 на улице Мамина), Миасс, Усть-Катав (дом №30 в МКР-1) и Копейск (улица Фруктовая, 3). Наиболее высокую долю объема финансирования за счет фонда, 62%, предоставят на дом №6 в МЖК Центрального района Миасса. Остальные объекты получат по одному проценту. Самым крупным объектом является миасский дом, площадь которого составила 5,1 тысячи кв. метров. Почти такой же, около пяти тысяч, дом в Челябинске. Данных по копейскому МКД в реестре проблемных объектов нет. Площадь здания в Усть-Катаве составила две тысячи кв. метров. Все застройщики указанной недвижимости признаны банкротами, в отношении их ведется конкурсное производство.