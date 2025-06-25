25 июня 2025

Власти Челябинска зачистили от ларьков один из самых оживленных перекрестков на северо-западе

Незаконные ларьки на северо-западе Челябинска вывезли, но торговцы вернулись
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители микрорайона говорят, что торговцы возвращаются
Жители микрорайона говорят, что торговцы возвращаются Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и Чичерина снесли незаконные ларьки. Их демонтажа долгое время ждали жители близлежащих домов. Пять ларьков убрали собственники, три вывезены на спецплощадку, сообщили в мэрии.

«Для выявления и пресечения фактов незаконной торговли в неустановленных местах, в том числе с лотков, поддонов и автомобилей, сотрудники администраций районов регулярно проводят рейды. Во второй половине июня НТО убрали с территории у дома №392», — сообщили в пресс-службе.

Тем не менее, торговцы вернулись и продолжают торговать на перекрестке, хоть это и незаконно. Дело в том, что там огромный пешеходный трафик и много потенциальных покупателей, ради чего торговцы готовы рисковать.

При этом в мэрии предупреждают, что все материалы на незаконных продавцов идут в Управление по контролю и координации благоустройства Челябинска. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

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В Челябинске на пересечении проспекта Победы и Чичерина снесли незаконные ларьки. Их демонтажа долгое время ждали жители близлежащих домов. Пять ларьков убрали собственники, три вывезены на спецплощадку, сообщили в мэрии. «Для выявления и пресечения фактов незаконной торговли в неустановленных местах, в том числе с лотков, поддонов и автомобилей, сотрудники администраций районов регулярно проводят рейды. Во второй половине июня НТО убрали с территории у дома №392», — сообщили в пресс-службе. Тем не менее, торговцы вернулись и продолжают торговать на перекрестке, хоть это и незаконно. Дело в том, что там огромный пешеходный трафик и много потенциальных покупателей, ради чего торговцы готовы рисковать. При этом в мэрии предупреждают, что все материалы на незаконных продавцов идут в Управление по контролю и координации благоустройства Челябинска. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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