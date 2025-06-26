«Обвинения голословны, а дело сфабриковано»: москвичи обвинили челябинского коммерсанта в оговоре

В Центральном райсуде Челябинска 26 июня с последним словом по делу о вымогательстве взятки у местного бизнесмена Александр Долматова выступили экс-сотрудники ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Евгений Мельников и Александр Казаков. Они назвали обвинения голословными, а дело сфабрикованным, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Инициатором всех этих манипуляций является Долматов. В пользу этого говорит хотя бы тот факт, что после того, как он оговорил нас с Мельниковым и нас арестовали, у его компании, которая была на грани банкротства, произошел всплеск заказов. Сегодня она благополучно развивается. Я считаю, что это плата за то, что он дал на нас ложные показания», — заявил во время последнего слова Казаков.
Мельников обозначил подобную позицию. Кроме того, он указал на многочисленные нарушения во время предварительного следствия, а также попросил привлечь Долматова к уголовной ответственности за мошенничество и оговор.
«Долматов дает ложные сведения об обстоятельствах заключения госконтракта от 5 ноября 2015 года. Указывает, что он не выдавал доверенность, не подписывал допсоглашение, не знаком с директором ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ“. Это обстоятельство является преступлением и основанием для оговора. Я прошу суд при вынесении итогового решения рассмотреть вопрос законности и обоснованности постановления следователя в части отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Долматова по ч.4 ст. 159 УК РФ при хищении бюджетных денежных средств по госконтракту, и в части отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Долматова по статье 306 УК РФ», — отметил Мельников.
URA.RU связалось с заместителем гендиректора ООО НПО «РТС», владельцем которой является Долматов, Ольгой Вахитовой. По ее словам, суд будет выносить решение по делу Казакова и Мельникова на основании фактов, а не домыслов.
Казаков и Мельников были задержаны весной 2022 года. Их обвинили в вымогательстве взятки у Долматова, фирма которого занимается поставками аэронавигационного оборудования. Предварительно, они ввели коммерсанта в заблуждение, убедив, что смогут помочь с заключением контрактов на поставки. За это они вынудили Долматова дать Казакову права на 75% доли в компании. После же Казаков, как считает следствие, начал требовать от Долматова передать ему 1,5 млн рублей — сначала за возврат полученной доли. А после выхода из списка учредителей стал просить выплатить ее полную стоимость.
Менеджеры, в свою очередь, отрицают все доводы следствия. По их мнению, Казаков получил 75% доли компании по договору купли-продажи. При этом фирма была убыточная. После некоторых несогласованностей с Долматовым он вышел из списка учредителей, не получив при этом потраченные деньги. По мнению бывших менеджеров, обвинение называет обычную коммерческую сделку, при которой Казаков получил долю в фирме, взяткой.
Расследование по делу Казакова и Мельникова шло около пяти месяцев. После материалы передали в суд, который вскоре вернул их в прокуратуру. Это решение было отменено в апелляции, и бывшие топ-менеджеры вернулись на скамью подсудимых.
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