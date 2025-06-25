25 июня 2025

Челябинец с ножом захватил заложницу в поезде Краснодар-Москва. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральцу инкриминируют две статьи УК РФ
Южноуральцу инкриминируют две статьи УК РФ Фото:

На железнодорожной станции Россошь Юго-Восточной железной дороги ранее судимый житель Челябинской области захватил заложницу и требовал немедленной пересадки в другой поезд. Сотрудники Линейного отделения полиции уговорили южноуральца бросить нож и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В вагоне поезда Краснодар — Москва неадекват распылил газовый баллончик, достал нож и схватил одну из пассажирок. Силой удерживая женщину, он вышел на платформу на станции Россошь и потребовал, чтоб ему организовали пересадку на другой пассажирский поезд. Полицейские в результате переговоров с преступником уговорили его выбросить оружие и сдаться», — рассказали подробности в пресс-службе.

Подозреваемого передали следователям, которые возбудили уголовное дело по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). По первой статье ему грозит до двух лет лишения свободы, по второй — до восьми. Дебоширу уже избрана мера пресечения — он арестован.

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На железнодорожной станции Россошь Юго-Восточной железной дороги ранее судимый житель Челябинской области захватил заложницу и требовал немедленной пересадки в другой поезд. Сотрудники Линейного отделения полиции уговорили южноуральца бросить нож и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. «В вагоне поезда Краснодар — Москва неадекват распылил газовый баллончик, достал нож и схватил одну из пассажирок. Силой удерживая женщину, он вышел на платформу на станции Россошь и потребовал, чтоб ему организовали пересадку на другой пассажирский поезд. Полицейские в результате переговоров с преступником уговорили его выбросить оружие и сдаться», — рассказали подробности в пресс-службе. Подозреваемого передали следователям, которые возбудили уголовное дело по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). По первой статье ему грозит до двух лет лишения свободы, по второй — до восьми. Дебоширу уже избрана мера пресечения — он арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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