На железнодорожной станции Россошь Юго-Восточной железной дороги ранее судимый житель Челябинской области захватил заложницу и требовал немедленной пересадки в другой поезд. Сотрудники Линейного отделения полиции уговорили южноуральца бросить нож и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«В вагоне поезда Краснодар — Москва неадекват распылил газовый баллончик, достал нож и схватил одну из пассажирок. Силой удерживая женщину, он вышел на платформу на станции Россошь и потребовал, чтоб ему организовали пересадку на другой пассажирский поезд. Полицейские в результате переговоров с преступником уговорили его выбросить оружие и сдаться», — рассказали подробности в пресс-службе.
Подозреваемого передали следователям, которые возбудили уголовное дело по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). По первой статье ему грозит до двух лет лишения свободы, по второй — до восьми. Дебоширу уже избрана мера пресечения — он арестован.
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