25 июня 2025

Бастрыкину доложат об избиении челябинских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области представить доклад
Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области представить доклад Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетних в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцсетях появилась видеозапись инцидента в Миассе на улице Романенко, где пьяный и агрессивный мужчина нанес подросткам побои. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования», — сообщает telegram-канал ведомства.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность нападавшего установлена. 

Ранее аналогичный случай произошел в Челябинске. Полицейские оперативно задержали мужчину, избившего 12-летнего школьника. Ранее судимого челябинца доставили в следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР региона. 

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Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетних в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцсетях появилась видеозапись инцидента в Миассе на улице Романенко, где пьяный и агрессивный мужчина нанес подросткам побои. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования», — сообщает telegram-канал ведомства. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность нападавшего установлена.  Ранее аналогичный случай произошел в Челябинске. Полицейские оперативно задержали мужчину, избившего 12-летнего школьника. Ранее судимого челябинца доставили в следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР региона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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