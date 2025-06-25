Бастрыкину доложат об избиении челябинских школьников

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетних в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соцсетях появилась видеозапись инцидента в Миассе на улице Романенко, где пьяный и агрессивный мужчина нанес подросткам побои. Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования», — сообщает telegram-канал ведомства.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность нападавшего установлена.
Ранее аналогичный случай произошел в Челябинске. Полицейские оперативно задержали мужчину, избившего 12-летнего школьника. Ранее судимого челябинца доставили в следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР региона.
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