В Челябинске отдали под суд экс-сотрудницу силовых структур за сбыт наркотиков

Двум обвиняемым грозит срок в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске отдали под суд двоих наркосбытчиков. Как сообщили URA.RU в прокуратуре региона, они были задержаны при изъятии закладки. По данным URA.RU, одним из них является бывшая сотрудница силовых структур.

«В момент изъятия из тайника наркотического средства женщина была задержана сотрудниками полиции. В ее автомобиле также обнаружили наркотическое средство, которое она расфасовала и хранила с целью сбыта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что после ее задержания оперативники организовали закладку с полукилограммовым муляжом мефедрона. За дозой приехал второй обвиняемый, который также был задержан.

По данным URA.RU, задержанная ушла из силовых структур по выслуге лет. Сейчас она на пенсии. Незаконный заработок тратила на люксовые автомобили и жилье в элитном ЖК Челябинска. Сейчас ей грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы.