В четырех городах Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ

В Челябинске, Златоусте, Коркино и Сатке снизится качество атмосферного воздуха

Неблагоприятные метеоусловия продлятся с 23 по 25 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ряде городов Челябинской области с 23 по 25 сентября объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Качество воздуха ухудшится в столице региона, Златоусте, Коркино и Сатке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии.

«В Челябинске, Златоусте, Коркино с 19:00 23 сентября до 11:00 25 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Сатке — с 5:00 23 сентября до 15:00 24 сентября», — уточнили в пресс-службе.

Предупреждение также вынесено отдельным предприятиям региона. Они готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия, приостанавливая часть производственных процессов. Минэкологии региона ведется круглосуточный мониторинг за качеством атмосферного воздуха.