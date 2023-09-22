В четырех городах Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ

В ряде городов Челябинской области с 23 по 25 сентября объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Качество воздуха ухудшится в столице региона, Златоусте, Коркино и Сатке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии.
«В Челябинске, Златоусте, Коркино с 19:00 23 сентября до 11:00 25 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Сатке — с 5:00 23 сентября до 15:00 24 сентября», — уточнили в пресс-службе.
Предупреждение также вынесено отдельным предприятиям региона. Они готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия, приостанавливая часть производственных процессов. Минэкологии региона ведется круглосуточный мониторинг за качеством атмосферного воздуха.
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