В США заявили о подарке Польши Путину

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CNN: ссора Польши и Украины положит начало расколу в Европе

23 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Президент Польши Анджей Дуда также считает, что стране стоит тратить деньги на собственную оборону Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться из-за решения Польши. Ранее страна объявила, что больше не будет поставлять вооружение Киеву, что является хорошей новостью для России. Об этом сообщает CNN. «[После решения Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю», — говорится в публикации CNN . Отмечается, что действия Польши подняли вопрос о прочности решения Европы поставлять оружие Украине. Ранее Польша, которая оставалась одним из главных поставщиков оружия, решила больше не отправлять Украине военные ресурсы. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что страна хочет сделать акцент на вооружении собственной армии. К тому же Польша и еще несколько стран продлили эмбарго на ввоз украинского зерна, передает RT. Киев в ответ запретил Варшаве ввозить помидоры и яблоки на Украину.

Поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться из-за решения Польши. Ранее страна объявила, что больше не будет поставлять вооружение Киеву, что является хорошей новостью для России. Об этом сообщает CNN. «[После решения Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю», — говорится в публикации CNN. Отмечается, что действия Польши подняли вопрос о прочности решения Европы поставлять оружие Украине. Ранее Польша, которая оставалась одним из главных поставщиков оружия, решила больше не отправлять Украине военные ресурсы. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что страна хочет сделать акцент на вооружении собственной армии. К тому же Польша и еще несколько стран продлили эмбарго на ввоз украинского зерна, передает RT. Киев в ответ запретил Варшаве ввозить помидоры и яблоки на Украину.