В США заявили о подарке Польши Путину

CNN: ссора Польши и Украины положит начало расколу в Европе
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Президент Польши Анджей Дуда также считает, что стране стоит тратить деньги на собственную оборону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться из-за решения Польши. Ранее страна объявила, что больше не будет поставлять вооружение Киеву, что является хорошей новостью для России. Об этом сообщает CNN.

«[После решения Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю», — говорится в публикации CNN. Отмечается, что действия Польши подняли вопрос о прочности решения Европы поставлять оружие Украине.

Ранее Польша, которая оставалась одним из главных поставщиков оружия, решила больше не отправлять Украине военные ресурсы. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что страна хочет сделать акцент на вооружении собственной армии.

К тому же Польша и еще несколько стран продлили эмбарго на ввоз украинского зерна, передает RT. Киев в ответ запретил Варшаве ввозить помидоры и яблоки на Украину.

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Поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться из-за решения Польши. Ранее страна объявила, что больше не будет поставлять вооружение Киеву, что является хорошей новостью для России. Об этом сообщает CNN. «[После решения Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю», — говорится в публикации CNN. Отмечается, что действия Польши подняли вопрос о прочности решения Европы поставлять оружие Украине. Ранее Польша, которая оставалась одним из главных поставщиков оружия, решила больше не отправлять Украине военные ресурсы. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что страна хочет сделать акцент на вооружении собственной армии. К тому же Польша и еще несколько стран продлили эмбарго на ввоз украинского зерна, передает RT. Киев в ответ запретил Варшаве ввозить помидоры и яблоки на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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