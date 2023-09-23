В США заявили о подарке Польши Путину

Поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться из-за решения Польши. Ранее страна объявила, что больше не будет поставлять вооружение Киеву, что является хорошей новостью для России. Об этом сообщает CNN.
«[После решения Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю», — говорится в публикации CNN. Отмечается, что действия Польши подняли вопрос о прочности решения Европы поставлять оружие Украине.
Ранее Польша, которая оставалась одним из главных поставщиков оружия, решила больше не отправлять Украине военные ресурсы. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что страна хочет сделать акцент на вооружении собственной армии.
К тому же Польша и еще несколько стран продлили эмбарго на ввоз украинского зерна, передает RT. Киев в ответ запретил Варшаве ввозить помидоры и яблоки на Украину.
Поддержка Украины со стороны Европы может прекратиться из-за решения Польши. Ранее страна объявила, что больше не будет поставлять вооружение Киеву, что является хорошей новостью для России. Об этом сообщает CNN. «[После решения Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю», — говорится в публикации CNN. Отмечается, что действия Польши подняли вопрос о прочности решения Европы поставлять оружие Украине. Ранее Польша, которая оставалась одним из главных поставщиков оружия, решила больше не отправлять Украине военные ресурсы. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что страна хочет сделать акцент на вооружении собственной армии. К тому же Польша и еще несколько стран продлили эмбарго на ввоз украинского зерна, передает RT. Киев в ответ запретил Варшаве ввозить помидоры и яблоки на Украину.