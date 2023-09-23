Аудитория заставила президента США озадаченно замолчать
Президент США Джо Байден оказался озадачен реакцией аудитории на его речь. Собравшиеся начали скандировать «к черту Байдена».
Во время речи Байдена аудитория начала скандировать фразу «Fuck Joe Biden». Это всерьез озадачило президента, заставив его несколько раз прерывать речь. Видео инцидента разместил телеканал «
Байдена высмеивают во всем мире за регулярные инциденты. Так, его помощники провели уже несколько собраний и обсудили меры, которые нужно принять, чтобы глава государства не спотыкался во время публичных мероприятий, пишет RT.
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