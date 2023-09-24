24 сентября 2023

Лучшие рецепты блюд из капусты собрали на севере Пермского края

Народные рецепты блюд из капусты с севера Пермского края вошли в сборник
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, капуста, овощи, сельское хозяйство
Из капусты можно приготовить множество блюд Фото:

В поселке Гайны на севере Пермского края готовятся к фестивалю «Капустная вечерка». Организаторы решили издать к нему кулинарную книгу, куда войдут лучшие рецепты блюд из капусты, присланные местными жителями.

«Предлагаем вам делиться своими традиционными семейными, лучшими рецептами блюд из капусты. В завершении батла будет выпущена кулинарная книга, которую подарим участникам народного праздника «Капустная вечерка», — объявили устроители фестиваля в соцсетях.

На призыв любители капусты откликнулись рецептами всевозможных салатов, супов, выпечки и других блюд. Фестиваль, на котором презентуют книгу, состоится в Гайнах 8 октября. Гостей праздника ждут театрализованное представление и ряд интерактивных площадок.

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В поселке Гайны на севере Пермского края готовятся к фестивалю «Капустная вечерка». Организаторы решили издать к нему кулинарную книгу, куда войдут лучшие рецепты блюд из капусты, присланные местными жителями. «Предлагаем вам делиться своими традиционными семейными, лучшими рецептами блюд из капусты. В завершении батла будет выпущена кулинарная книга, которую подарим участникам народного праздника «Капустная вечерка», — объявили устроители фестиваля в соцсетях. На призыв любители капусты откликнулись рецептами всевозможных салатов, супов, выпечки и других блюд. Фестиваль, на котором презентуют книгу, состоится в Гайнах 8 октября. Гостей праздника ждут театрализованное представление и ряд интерактивных площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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