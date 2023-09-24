Лучшие рецепты блюд из капусты собрали на севере Пермского края

В поселке Гайны на севере Пермского края готовятся к фестивалю «Капустная вечерка». Организаторы решили издать к нему кулинарную книгу, куда войдут лучшие рецепты блюд из капусты, присланные местными жителями.
«Предлагаем вам делиться своими традиционными семейными, лучшими рецептами блюд из капусты. В завершении батла будет выпущена кулинарная книга, которую подарим участникам народного праздника «Капустная вечерка», — объявили устроители фестиваля в соцсетях.
На призыв любители капусты откликнулись рецептами всевозможных салатов, супов, выпечки и других блюд. Фестиваль, на котором презентуют книгу, состоится в Гайнах 8 октября. Гостей праздника ждут театрализованное представление и ряд интерактивных площадок.
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