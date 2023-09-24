Уголовник из Ульяновска обокрал нефтяную базу в ХМАО на 1,2 млн рублей

25 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Подозреваемый украл шесть дорогих плат Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уголовник из Ульяновской области обокрал нефтяную базу в Нефтеюганске на 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Поступило заявление о том, что на одной из производственных баз было похищено буровое оборудование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Ульяновской области, который работал вахтовым методом в данной организации. Полицейские установили, что мужчина путем перекуса проводов демонтировал с буровой установки 6 плат модуля верхнего привода, а затем спрятал оборудование, чтобы в дальнейшем его продать. Материальный ущерб составил более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Против приезжего из Ульяновской области полицией возбуждено уголовное дело по статье кража. Похищенное имущество изъято и возвращено собственникам. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет.

Уголовник из Ульяновской области обокрал нефтяную базу в Нефтеюганске на 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Поступило заявление о том, что на одной из производственных баз было похищено буровое оборудование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Ульяновской области, который работал вахтовым методом в данной организации. Полицейские установили, что мужчина путем перекуса проводов демонтировал с буровой установки 6 плат модуля верхнего привода, а затем спрятал оборудование, чтобы в дальнейшем его продать. Материальный ущерб составил более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Против приезжего из Ульяновской области полицией возбуждено уголовное дело по статье кража. Похищенное имущество изъято и возвращено собственникам. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет.