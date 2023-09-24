В Екатеринбурге спецназовец спас парня от хулиганов

В парке «Зеленая Роща» произошла массовая драка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге спецназовец не при исполнении заступился за парня, которого хотели избить из-за внешности. Произошел конфликт, в ходе которого пострадали четыре человека.

«Трое друзей тусовались в парке „Зеленая роща“. Их внимание привлек парень с длинными волосами. Хулиганы стали приставать к нему, унижая за внешний вид. Рядом оказался полицейский-спецназовец. Он находился не при исполнении, был трезвый. Мужчина заступился за парня, и три агрессивных товарища с радостью накинулись о толпой. Владелец пышных локонов в это момент просто ушел», — сообщает telegram-канал Shot.

Массовую драку остановили полицейские. Нападавшими оказались студенты (двоим было 18 лет, третьему — 17 лет). В результате и они, и защитник прохожего получили черепно-мозговые травмы.

Официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых проверит, соответствует ли эта информация действительности. Если она окажется правдивой, то будут применены меры реагирования в отношении нападавших.