У машины сработал автозапуск на скорости, из-за чего она поехала сама, считает очевидец
В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя, протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в рядом стоящую машину. Об этом рассказал очевидец ДТП.
«Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что информация о ДТП в отделение ведомства не поступала.
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