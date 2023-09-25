В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП. Видео

26 сентября 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

У машины сработал автозапуск на скорости, из-за чего она поехала сама, считает очевидец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя, протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в рядом стоящую машину. Об этом рассказал очевидец ДТП. «Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что информация о ДТП в отделение ведомства не поступала.

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя, протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в рядом стоящую машину. Об этом рассказал очевидец ДТП. «Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что информация о ДТП в отделение ведомства не поступала.