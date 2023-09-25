25 сентября 2023

В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У машины сработал автозапуск на скорости, из-за чего она поехала сама, считает очевидец Фото:

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя, протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в рядом стоящую машину. Об этом рассказал очевидец ДТП.

«Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что информация о ДТП в отделение ведомства не поступала.

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В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя, протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в рядом стоящую машину. Об этом рассказал очевидец ДТП. «Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — пишет Е1 со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что информация о ДТП в отделение ведомства не поступала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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