25 сентября 2023

В Челябинской области похоронили главу Кунашакского района. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Аминова . Челябинск
Сибагатулла Аминов руководил Кунашакским районом с 2015 года Фото:

В Челябинской области 26 сентября простились с главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, прощание прошло в районном Доме культуры в селе Кунашак.

«Мы понесли невосполнимую утрату. Не стало грамотного руководителя, ответственного, неравнодушного человека, всегда отвечающего за свои слова. Нам его будет не хватать», — сказал в ходе прощания с Аминовым вице-губернатор Станислав Мошаров.

Отдать последнюю дань уважения главе района приехали председатель облизбиркома Евгений Голицын, депутат заксобрания региона Алексей Денисенко главы соседних с Кунашакским районом территорий, представители исламского духовенства. Пришли проститься и многие жители района.

Похороны главы района состоялись так же в Кунашакском районе. Они прошли на малой родине Аминова в деревне Караболка.

О кончине главы Кунашакского района стало известно 24 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам Аминова и жителям района.

Сессия районного собрания депутатов по выбору исполняющего обязанности главы состоится уже на этой неделе. Она пройдет в пятницу, 29 сентября.

Похороны Аминова . Челябинск
Проститься с главой района пришел главный муфтий УрФО Ринат Раев (на фото справа)
Фото:
Похороны Аминова . Челябинск
От челябинского правительства присутствовал вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Кунашакский район
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Похороны Аминова . Челябинск
Соболезнования родным выразила мэр Кыштыма Людмила Шеболаева
Фото:
Похороны Аминова . Челябинск
Пришел проститься с главой председатель облизбиркома Евгений Голицын
Фото:
Похороны Аминова . Челябинск
На похоронах было много местных жителей
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В Челябинской области 26 сентября простились с главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, прощание прошло в районном Доме культуры в селе Кунашак. «Мы понесли невосполнимую утрату. Не стало грамотного руководителя, ответственного, неравнодушного человека, всегда отвечающего за свои слова. Нам его будет не хватать», — сказал в ходе прощания с Аминовым вице-губернатор Станислав Мошаров. Отдать последнюю дань уважения главе района приехали председатель облизбиркома Евгений Голицын, депутат заксобрания региона Алексей Денисенко главы соседних с Кунашакским районом территорий, представители исламского духовенства. Пришли проститься и многие жители района. Похороны главы района состоялись так же в Кунашакском районе. Они прошли на малой родине Аминова в деревне Караболка. О кончине главы Кунашакского района стало известно 24 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам Аминова и жителям района. Сессия районного собрания депутатов по выбору исполняющего обязанности главы состоится уже на этой неделе. Она пройдет в пятницу, 29 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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