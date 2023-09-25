В Челябинской области 26 сентября простились с главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, прощание прошло в районном Доме культуры в селе Кунашак.
«Мы понесли невосполнимую утрату. Не стало грамотного руководителя, ответственного, неравнодушного человека, всегда отвечающего за свои слова. Нам его будет не хватать», — сказал в ходе прощания с Аминовым вице-губернатор Станислав Мошаров.
Отдать последнюю дань уважения главе района приехали председатель облизбиркома Евгений Голицын, депутат заксобрания региона Алексей Денисенко главы соседних с Кунашакским районом территорий, представители исламского духовенства. Пришли проститься и многие жители района.
Похороны главы района состоялись так же в Кунашакском районе. Они прошли на малой родине Аминова в деревне Караболка.
О кончине главы Кунашакского района стало известно 24 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам Аминова и жителям района.
Сессия районного собрания депутатов по выбору исполняющего обязанности главы состоится уже на этой неделе. Она пройдет в пятницу, 29 сентября.
Проститься с главой района пришел главный муфтий УрФО Ринат Раев (на фото справа)
В Челябинской области 26 сентября простились с главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, прощание прошло в районном Доме культуры в селе Кунашак. «Мы понесли невосполнимую утрату. Не стало грамотного руководителя, ответственного, неравнодушного человека, всегда отвечающего за свои слова. Нам его будет не хватать», — сказал в ходе прощания с Аминовым вице-губернатор Станислав Мошаров. Отдать последнюю дань уважения главе района приехали председатель облизбиркома Евгений Голицын, депутат заксобрания региона Алексей Денисенко главы соседних с Кунашакским районом территорий, представители исламского духовенства. Пришли проститься и многие жители района. Похороны главы района состоялись так же в Кунашакском районе. Они прошли на малой родине Аминова в деревне Караболка. О кончине главы Кунашакского района стало известно 24 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам Аминова и жителям района. Сессия районного собрания депутатов по выбору исполняющего обязанности главы состоится уже на этой неделе. Она пройдет в пятницу, 29 сентября.