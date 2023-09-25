Сибагатулла Аминов руководил Кунашакским районом с 2015 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 26 сентября простились с главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, прощание прошло в районном Доме культуры в селе Кунашак.

«Мы понесли невосполнимую утрату. Не стало грамотного руководителя, ответственного, неравнодушного человека, всегда отвечающего за свои слова. Нам его будет не хватать», — сказал в ходе прощания с Аминовым вице-губернатор Станислав Мошаров.

Отдать последнюю дань уважения главе района приехали председатель облизбиркома Евгений Голицын, депутат заксобрания региона Алексей Денисенко главы соседних с Кунашакским районом территорий, представители исламского духовенства. Пришли проститься и многие жители района.

Похороны главы района состоялись так же в Кунашакском районе. Они прошли на малой родине Аминова в деревне Караболка.

О кончине главы Кунашакского района стало известно 24 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам Аминова и жителям района.

Сессия районного собрания депутатов по выбору исполняющего обязанности главы состоится уже на этой неделе. Она пройдет в пятницу, 29 сентября.

Проститься с главой района пришел главный муфтий УрФО Ринат Раев (на фото справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От челябинского правительства присутствовал вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Кунашакский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соболезнования родным выразила мэр Кыштыма Людмила Шеболаева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пришел проститься с главой председатель облизбиркома Евгений Голицын Фото: Вадим Ахметов © URA.RU