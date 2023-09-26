В Пермском крае помещения больницы планируют отдать под центр помощи бойцам СВО

Мэр пермской Полазны обещал активистам новое помещение для помощи бойцам СВО
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Акция Народного фронта "Защитим защитников СВО". Пермь, маскировочная сеть
В центрах помощи СВО волонтеры по всему краю плетут маскировочные сети Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помещения бывшей больницы в поселке Полазна Добрянского городского округа Пермского края могут передать под центр помощи участникам спецоперации. Такую идею озвучил глава округа Дмитрий Антонов, который посетил активистов.

«Есть потребность во втором помещении. Например, для изготовления носилок необходимо разместить большой стол. Да и готовые сети нужно где-то хранить, так же как и гуманитарные товары. Будем вопрос прорабатывать. Один из вариантов — помещения бывшей Полазненской больницы», — подвел итоги инспекции Антонов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, волонтеры центра плетут маскировочные сети, делают носилки, собирают необходимые вещи для отправки на фронт. Всего на территории Добрянского округа работают 12 таких центров.

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Помещения бывшей больницы в поселке Полазна Добрянского городского округа Пермского края могут передать под центр помощи участникам спецоперации. Такую идею озвучил глава округа Дмитрий Антонов, который посетил активистов. «Есть потребность во втором помещении. Например, для изготовления носилок необходимо разместить большой стол. Да и готовые сети нужно где-то хранить, так же как и гуманитарные товары. Будем вопрос прорабатывать. Один из вариантов — помещения бывшей Полазненской больницы», — подвел итоги инспекции Антонов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, волонтеры центра плетут маскировочные сети, делают носилки, собирают необходимые вещи для отправки на фронт. Всего на территории Добрянского округа работают 12 таких центров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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