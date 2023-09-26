Свердловчанку сняли с авиарейса в Москве за кражу дорогих часов. Видео

27 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Женщина в аэропорту Внуково украла часы, которые стоят 321 тысячу рублей Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» В московском аэропорту Внуково силовики сняли с рейса 61-летнюю свердловчанку, укравшей часы, которые оцениваются в 321 тысячу рублей. Вместе с ними она собиралась улететь в Екатеринбург, сообщили в МВД РФ. «К силовикам во Внуково обратилась гражданка, которая заявила, что случайно оставила часы стоимостью в 321 тысячу рублей в зоне досмотра багажа. Силовики, посмотрев камеры видеонаблюдения, выяснили, что их забрала 61-летняя свердловчанка, летевшая в Екатеринбург. Женщину сняли с рейса», — сообщили силовики в telegram-канале «МВД Медиа». Подозреваемую увезли в отдел полиции, где она призналась в содеянном и отдала часа. Против нее завели уголовное дело.

В московском аэропорту Внуково силовики сняли с рейса 61-летнюю свердловчанку, укравшей часы, которые оцениваются в 321 тысячу рублей. Вместе с ними она собиралась улететь в Екатеринбург, сообщили в МВД РФ. «К силовикам во Внуково обратилась гражданка, которая заявила, что случайно оставила часы стоимостью в 321 тысячу рублей в зоне досмотра багажа. Силовики, посмотрев камеры видеонаблюдения, выяснили, что их забрала 61-летняя свердловчанка, летевшая в Екатеринбург. Женщину сняли с рейса», — сообщили силовики в telegram-канале «МВД Медиа». Подозреваемую увезли в отдел полиции, где она призналась в содеянном и отдала часа. Против нее завели уголовное дело.