В московском аэропорту Внуково силовики сняли с рейса 61-летнюю свердловчанку, укравшей часы, которые оцениваются в 321 тысячу рублей. Вместе с ними она собиралась улететь в Екатеринбург, сообщили в МВД РФ.
«К силовикам во Внуково обратилась гражданка, которая заявила, что случайно оставила часы стоимостью в 321 тысячу рублей в зоне досмотра багажа. Силовики, посмотрев камеры видеонаблюдения, выяснили, что их забрала 61-летняя свердловчанка, летевшая в Екатеринбург. Женщину сняли с рейса», — сообщили силовики в telegram-канале «МВД Медиа».
Подозреваемую увезли в отдел полиции, где она призналась в содеянном и отдала часа. Против нее завели уголовное дело.
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