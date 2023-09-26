26 сентября 2023

Свердловчанку сняли с авиарейса в Москве за кражу дорогих часов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Женщина в аэропорту Внуково украла часы, которые стоят 321 тысячу рублей Фото:

В московском аэропорту Внуково силовики сняли с рейса 61-летнюю свердловчанку, укравшей часы, которые оцениваются в 321 тысячу рублей. Вместе с ними она собиралась улететь в Екатеринбург, сообщили в МВД РФ.

«К силовикам во Внуково обратилась гражданка, которая заявила, что случайно оставила часы стоимостью в 321 тысячу рублей в зоне досмотра багажа. Силовики, посмотрев камеры видеонаблюдения, выяснили, что их забрала 61-летняя свердловчанка, летевшая в Екатеринбург. Женщину сняли с рейса», — сообщили силовики в telegram-канале «МВД Медиа».

Подозреваемую увезли в отдел полиции, где она призналась в содеянном и отдала часа. Против нее завели уголовное дело.

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В московском аэропорту Внуково силовики сняли с рейса 61-летнюю свердловчанку, укравшей часы, которые оцениваются в 321 тысячу рублей. Вместе с ними она собиралась улететь в Екатеринбург, сообщили в МВД РФ. «К силовикам во Внуково обратилась гражданка, которая заявила, что случайно оставила часы стоимостью в 321 тысячу рублей в зоне досмотра багажа. Силовики, посмотрев камеры видеонаблюдения, выяснили, что их забрала 61-летняя свердловчанка, летевшая в Екатеринбург. Женщину сняли с рейса», — сообщили силовики в telegram-канале «МВД Медиа». Подозреваемую увезли в отдел полиции, где она призналась в содеянном и отдала часа. Против нее завели уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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