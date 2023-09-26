В Свердловской области бушуют 17 лесных пожаров

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму, торфяники горят, торфяной пожар
Общая площадь пожаров составляет 218 га (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области зафиксировано 17 действующих пожаров на площади 218 гектаров. Восемь из них локализованы, сообщил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

«На данный момент [в Свердловской области] зафиксировано 17 действующих возгораний на площади 218 гектаров. Однако восемь из них локализованы», — написал Тюменцев в telergam-канале. По его словам, сложная ситуация с пожарами складывается в окрестностях Алапаевска, Гарей, Серова, Сосьвы, Махнево и Таборов.

Тюменцев добавил, что с начала года на территории области произошло 1073 лесных пожаров. Общая площадь — 334 тысячи гектаров. Мэр призвал новоуральцев соблюдать правила пожарной безопасности.

В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

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В Свердловской области зафиксировано 17 действующих пожаров на площади 218 гектаров. Восемь из них локализованы, сообщил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «На данный момент [в Свердловской области] зафиксировано 17 действующих возгораний на площади 218 гектаров. Однако восемь из них локализованы», — написал Тюменцев в telergam-канале. По его словам, сложная ситуация с пожарами складывается в окрестностях Алапаевска, Гарей, Серова, Сосьвы, Махнево и Таборов. Тюменцев добавил, что с начала года на территории области произошло 1073 лесных пожаров. Общая площадь — 334 тысячи гектаров. Мэр призвал новоуральцев соблюдать правила пожарной безопасности. В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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