В Свердловской области бушуют 17 лесных пожаров

26 сентября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Общая площадь пожаров составляет 218 га (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области зафиксировано 17 действующих пожаров на площади 218 гектаров. Восемь из них локализованы, сообщил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «На данный момент [в Свердловской области] зафиксировано 17 действующих возгораний на площади 218 гектаров. Однако восемь из них локализованы», — написал Тюменцев в telergam-канале. По его словам, сложная ситуация с пожарами складывается в окрестностях Алапаевска, Гарей, Серова, Сосьвы, Махнево и Таборов. Тюменцев добавил, что с начала года на территории области произошло 1073 лесных пожаров. Общая площадь — 334 тысячи гектаров. Мэр призвал новоуральцев соблюдать правила пожарной безопасности. В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области зафиксировано 17 действующих пожаров на площади 218 гектаров. Восемь из них локализованы, сообщил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев. «На данный момент [в Свердловской области] зафиксировано 17 действующих возгораний на площади 218 гектаров. Однако восемь из них локализованы», — написал Тюменцев в telergam-канале. По его словам, сложная ситуация с пожарами складывается в окрестностях Алапаевска, Гарей, Серова, Сосьвы, Махнево и Таборов. Тюменцев добавил, что с начала года на территории области произошло 1073 лесных пожаров. Общая площадь — 334 тысячи гектаров. Мэр призвал новоуральцев соблюдать правила пожарной безопасности. В Свердловской области с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.