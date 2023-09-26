26 сентября 2023

В пермском селе павшего бойца СВО почтили футбольным турниром

В Пермском крае прошел футбольный турнир памяти бойца спецоперации Коротаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир обещают сделать традиционным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В селе Частые Пермского крае в честь земляка Константина Коротаева, который погиб в ходе спецоперации, устроили футбольный турнир. Константин учился в местной школе, а позже в колледже. Поэтому участниками состязаний стали ученики двух заведений. Об этом рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.

«В память о герое ученики Частинский общеобразовательной школы и филиала Строгановского колледжа организовали спортивные состязания, которые стали новой патриотической традицией», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». О гибели Коротаева 15 сентября сообщала администрация Частинского муниципального округа. Он служил рядовым мотострелкового батальона.

Память о погибших на СВО земляках в Пермском крае увековечивают по-разному. Открываются выставки, школьные уголки памяти. В Перми в честь героев высадили черемуховую аллею. Власти ранее анонсировали создание музея спецоперации, а губернатор Дмитрий Махонин говорил о необходимости памятника погибшим бойцам.

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В селе Частые Пермского крае в честь земляка Константина Коротаева, который погиб в ходе спецоперации, устроили футбольный турнир. Константин учился в местной школе, а позже в колледже. Поэтому участниками состязаний стали ученики двух заведений. Об этом рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае. «В память о герое ученики Частинский общеобразовательной школы и филиала Строгановского колледжа организовали спортивные состязания, которые стали новой патриотической традицией», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». О гибели Коротаева 15 сентября сообщала администрация Частинского муниципального округа. Он служил рядовым мотострелкового батальона. Память о погибших на СВО земляках в Пермском крае увековечивают по-разному. Открываются выставки, школьные уголки памяти. В Перми в честь героев высадили черемуховую аллею. Власти ранее анонсировали создание музея спецоперации, а губернатор Дмитрий Махонин говорил о необходимости памятника погибшим бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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