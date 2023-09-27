Промышленники пытаются сменить мэра свердловского города

В Первоуральске (Свердловская область) разгорается борьба за кресло главы города. На эту должность претендуют ставленники крупнейших промышленников.
Как сообщает корреспондент URA.RU, накануне специально созданная комиссия провела первый этап конкурса по выборам главы города. Ее члены рассматривали необходимые документы от восьми конкурсантов. Они подтвердили гражданство РФ, отсутствие судимости, наличие высшего образования и опыт руководящей работы.
Во второй тур вышли все восемь человек. В частности, действующий мэр Игорь Кабец, оскандалившаяся экс-депутат Асбестовской гордумы Наталья Крылова, активист Анатолий Гаврилов, представитель градообразующего Первоуральского новотрубного завода Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, общественник Денис Степанченко, советник гендиректора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков, подполковник полиции Александр Недоростов.
Основная политическая борьба, как говорят источники URA.RU, развернется между Игорем Кабцом и Андреем Палатовым. Первый является протеже олигарха Андрея Комарова («Киберсталь»), его поддерживает губернатор региона Евгений Куйвашев. Палатова, в свою очередь, поддерживает ПНТЗ (заводом владеет «Трубная металлургическая компания»). Второй этап конкурса по выборам главы назначен на 9 октября.
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