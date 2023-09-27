В Карталинском районе (Челябинская область) прошли учения по пресечению теракта на железной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В Карталинском районе проведено тактико-специальное учение „Сигнал-2023“ по пресечению террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. В учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В процессе учений отрабатывалось межведомственное взаимодействие при террористической угрозе и действия сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. Учения длились трое суток — с 26 по 28 сентября.
Легенда учений — теракт на железнодорожном транспорте
Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области
В рамках учений бойцы отрабатывали навыки владения стрелковым оружием
В Карталинском районе (Челябинская область) прошли учения по пресечению теракта на железной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В Карталинском районе проведено тактико-специальное учение „Сигнал-2023“ по пресечению террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. В учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств», — уточнили в пресс-службе ведомства. В процессе учений отрабатывалось межведомственное взаимодействие при террористической угрозе и действия сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. Учения длились трое суток — с 26 по 28 сентября.