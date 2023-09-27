27 сентября 2023

Челябинские силовики провели учения по пресечению терактов на железной дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В учениях приняли участие структуры различных силовых ведомств Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) прошли учения по пресечению теракта на железной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В Карталинском районе проведено тактико-специальное учение „Сигнал-2023“ по пресечению террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. В учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В процессе учений отрабатывалось межведомственное взаимодействие при террористической угрозе и действия сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. Учения длились трое суток — с 26 по 28 сентября.

Легенда учений — теракт на железнодорожном транспорте
Легенда учений — теракт на железнодорожном транспорте
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В рамках учений бойцы отрабатывали навыки владения стрелковым оружием
В рамках учений бойцы отрабатывали навыки владения стрелковым оружием
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Штурмовая группа пресекает попытку теракта
Штурмовая группа пресекает попытку теракта
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В Карталинском районе (Челябинская область) прошли учения по пресечению теракта на железной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В Карталинском районе проведено тактико-специальное учение „Сигнал-2023“ по пресечению террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. В учениях приняли участие территориальный орган и Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств», — уточнили в пресс-службе ведомства. В процессе учений отрабатывалось межведомственное взаимодействие при террористической угрозе и действия сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. Учения длились трое суток — с 26 по 28 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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