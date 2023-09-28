Российская нефть пробила западный потолок цен

Российская нефть продается дороже западного потолка цен в 60 долларов за баррель
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Российская нефть пробила потолок цен в 60 долларов за баррель Фото:
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Российская нефть продолжает дорожать, из-за чего пробила ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Сейчас один из главных сортов энергоресурса из РФ продается за более, чем 85 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg.

«Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на все более излишний ценовой предел, введенный „Большой семеркой“ и ее союзниками», — говорится в материале издания. Уточняется, что в балтийском порту «Приморск» флагманский сорт нефти Urals продается по цене 85,35 долларов за баррель, а в черноморском порту «Новороссийск» за 86 долларов.

Государства G7 ввели потолок цен на российскую нефть еще осенью 2022 года. Тогда страны решили установить предел в 60 долларов за баррель. Такая мера была направлена на ограничение доходов России с продажи сырья.

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Российская нефть продолжает дорожать, из-за чего пробила ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Сейчас один из главных сортов энергоресурса из РФ продается за более, чем 85 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg. «Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на все более излишний ценовой предел, введенный „Большой семеркой“ и ее союзниками», — говорится в материале издания. Уточняется, что в балтийском порту «Приморск» флагманский сорт нефти Urals продается по цене 85,35 долларов за баррель, а в черноморском порту «Новороссийск» за 86 долларов. Государства G7 ввели потолок цен на российскую нефть еще осенью 2022 года. Тогда страны решили установить предел в 60 долларов за баррель. Такая мера была направлена на ограничение доходов России с продажи сырья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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