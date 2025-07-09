Мертвых супругов с изрезанными животными нашли за домом в поселке под Выборгом

В поселке Лужайка под Выборгом обнаружены тела 36-летнего мужчины и его 30-летней супруги с огнестрельными ранениями головы. Погибших нашли за их домом на траве.
«Муж и жена из Выборгского района Ленобласти обнаружены мертвыми у собственного дома. У них нашли ружье и мачете», — сообщил портал 47news. По данным издания, около пяти часов вечера 8 июля в полицию обратился таксист, сообщивший, что по улице ходит вооруженный мужчина и заявляет о смерти своей жены. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили охотничье ружье, зарегистрированное на женщину, а также травматический пистолет и мачете.
Там же уточняется, что погибшие числились владельцами нескольких видов оружия. Рядом с телами нашли изрезанных кошку и собаку.
С места происшествия были изъяты гильзы, патроны, четыре мобильных телефона и планшет. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.
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