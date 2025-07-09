На Украине умер автор музыки к мультфильмам «Казаки» Игорь Поклад

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Игорь Поклад скончался после продолжительной болезни
Игорь Поклад скончался после продолжительной болезни Фото:

Умер советский и украинский композитор Игорь Поклад, создатель музыки к знаменитым мультфильмам «Казаки». Ему было 83 года. О кончине музыканта сообщила его супруга Светлана.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу», — написала она в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). По информации украинских СМИ, Игорь Поклад скончался после продолжительной болезни. Последние дни жизни композитор провел дома в поселке Ворзель Киевской области.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в Украинскую ССР. Поклад получил музыкальное образование и начал творческую карьеру, став одним из ведущих композиторов Украины. Наибольшую известность Покладу принесла музыка к культовой серии мультфильмов «Казаки», любимой несколькими поколениями зрителей. Композитор также написал музыку к ряду фильмов, мюзиклов и более 150 песен, многие из которых стали популярными в СССР и на постсоветском пространстве.

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Умер советский и украинский композитор Игорь Поклад, создатель музыки к знаменитым мультфильмам «Казаки». Ему было 83 года. О кончине музыканта сообщила его супруга Светлана. «Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу», — написала она в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). По информации украинских СМИ, Игорь Поклад скончался после продолжительной болезни. Последние дни жизни композитор провел дома в поселке Ворзель Киевской области. Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в Украинскую ССР. Поклад получил музыкальное образование и начал творческую карьеру, став одним из ведущих композиторов Украины. Наибольшую известность Покладу принесла музыка к культовой серии мультфильмов «Казаки», любимой несколькими поколениями зрителей. Композитор также написал музыку к ряду фильмов, мюзиклов и более 150 песен, многие из которых стали популярными в СССР и на постсоветском пространстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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