Сын до смерти избил мать в Санкт-Петербурге

В настоящее время мужчина находится под стражей
В Петербурге в одной из квартир города было обнаружено тело 71-летней женщины с многочисленными следами побоев. В избиении, приведшем к смерти, подозревается сын погибшей. Об этом сообщил источник.
«43-летнего сына правоохранители задержали на месте происшествия», — рассказал источник «РЕН ТВ». В настоящее время мужчина находится под стражей, с ним проводятся необходимые следственные действия. На теле погибшей были зафиксированы синяки и кровоподтеки на голове, руках и ногах.
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