Сын до смерти избил мать в Санкт-Петербурге

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В настоящее время мужчина находится под стражей
В настоящее время мужчина находится под стражей Фото:

В Петербурге в одной из квартир города было обнаружено тело 71-летней женщины с многочисленными следами побоев. В избиении, приведшем к смерти, подозревается сын погибшей. Об этом сообщил источник.

«43-летнего сына правоохранители задержали на месте происшествия», — рассказал источник «РЕН ТВ». В настоящее время мужчина находится под стражей, с ним проводятся необходимые следственные действия. На теле погибшей были зафиксированы синяки и кровоподтеки на голове, руках и ногах.

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В Петербурге в одной из квартир города было обнаружено тело 71-летней женщины с многочисленными следами побоев. В избиении, приведшем к смерти, подозревается сын погибшей. Об этом сообщил источник. «43-летнего сына правоохранители задержали на месте происшествия», — рассказал источник «РЕН ТВ». В настоящее время мужчина находится под стражей, с ним проводятся необходимые следственные действия. На теле погибшей были зафиксированы синяки и кровоподтеки на голове, руках и ногах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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