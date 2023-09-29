Егор Дровников получил 22 года тюрьмы по делу банды Федоровича Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член банды екатеринбургского юриста Василия Федоровича — Егор Дровников — погиб на СВО, прикрыв товарищей от огня. Подробности гибели солдата URA.RU рассказал один из жителей Каменска-Уральского, который присутствовал на похоронах мужчины.

«В бою под Новомихайловкой Егор прикрыл собой сослуживцев. Ему удалось вывести из-под огня шесть человек, но сам он погиб. Он кровью смыл свою криминальную историю», — сказал собеседник агентства.

Егор Дровников входил в состав банды убийцы-юриста Василия Федоровича. На счету шайки 14 убийств, покушения на убийства, грабежи, разбои и похищений людей. На скамье подсудимых было девять человек. Один из них — Роман Кирияков — получил пожизненное. Главарь банды — Василий Федорович — был осужден на 22 года колонии строгого режима. Такое же наказание получил и Дровников.

«Из этого срока он отсидел восемь лет, потом вступил в ряды ЧВК „Вагнер“ и уехал на фронт. Сражался храбро, заслужил два креста за отвагу и за боевые заслуги. Добился помилования, с него сняли судимость. Летом он приезжал в Каменск-Уральский и заключил контракт с Минобороны. Вернулся на фронт и продолжил службу в штурмовом подразделении мотострелковой роты», — рассказал собеседник.

Егора Дровникова похоронили на Аллее Славы в Каменск-Уральском. Из родственников 38-летнего солдата в последний путь провожала только мать. На прощании были представители военкомата, городской администрации, частной военной компании, техникума, который закончил Егор. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким погибшего военного.

В последний путь солдата проводили с воинскими почестями Фото: читатель URA.RU

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