В Челябинской области снизилось число подростковых преступлений

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Число малолетних преступников в Челябинской области снизилось на 9% Фото:

В Челябинской области летом 2023 года снизилось число преступлений, совершаемых подростками. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно упало на 9%. Как написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, этому способствовали различные профилактические мероприятия.

«В правоохранительных органах региона отмечают, что летом 2023 года несовершеннолетние совершили 253 преступления. Это на 9% меньше аналогичного периода 2022 года, когда было зафиксировано 279 преступлений. С точки зрения статистики, динамика положительная», — написала Гехт в своем Telegram-канале.

По ее словам, на снижение преступлений повлияли разнообразные профилактические программы, которые поддерживает правительство области. Одной из них являются профильные смены в детских лагерях. При этом Гехт отметила роль взрослых в подростковой преступности. Ведь именно они задают детям определенную модель поведения.

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В Челябинской области летом 2023 года снизилось число преступлений, совершаемых подростками. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно упало на 9%. Как написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, этому способствовали различные профилактические мероприятия. «В правоохранительных органах региона отмечают, что летом 2023 года несовершеннолетние совершили 253 преступления. Это на 9% меньше аналогичного периода 2022 года, когда было зафиксировано 279 преступлений. С точки зрения статистики, динамика положительная», — написала Гехт в своем Telegram-канале. По ее словам, на снижение преступлений повлияли разнообразные профилактические программы, которые поддерживает правительство области. Одной из них являются профильные смены в детских лагерях. При этом Гехт отметила роль взрослых в подростковой преступности. Ведь именно они задают детям определенную модель поведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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