В Челябинской области снизилось число подростковых преступлений

Число малолетних преступников в Челябинской области снизилось на 9% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области летом 2023 года снизилось число преступлений, совершаемых подростками. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно упало на 9%. Как написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, этому способствовали различные профилактические мероприятия.

«В правоохранительных органах региона отмечают, что летом 2023 года несовершеннолетние совершили 253 преступления. Это на 9% меньше аналогичного периода 2022 года, когда было зафиксировано 279 преступлений. С точки зрения статистики, динамика положительная», — написала Гехт в своем Telegram-канале.

По ее словам, на снижение преступлений повлияли разнообразные профилактические программы, которые поддерживает правительство области. Одной из них являются профильные смены в детских лагерях. При этом Гехт отметила роль взрослых в подростковой преступности. Ведь именно они задают детям определенную модель поведения.