Свердловчане стали чаще заражаться глистами 04 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + Школьников и дошкольник обследуют каждый год, так как они находятся в группе риска Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчане стали чаще заражаться глистами по сравнению с прошлым годом, при этом большая часть заболевших — дети. Такой информацией делится пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Свердловской области за 8 месяцев 2023 года зарегистрировано 2,3 тыс. случаев энтеробиоза, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2022 года, но на 16% ниже среднего многолетнего уровня. 99% заболевших — дети», — рассказали в ведомстве. По словам Роспотребнадзора, в группе риска находятся дошкольники и дети младшего школьного возраста. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют тщательно мыть руки перед едой и после туалета, коротко стричь ногти, чаще менять белье, стирать его в горячей воде, а после гладить горячим утюгом. Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что глисты могут оказывать негативное влияние на психическое и физическое развитие детей. Паразиты могут вызывать нарушение сна, делать ребенка раздражительным и эмоциональным. Свердловчане стали чаще заражаться глистами по сравнению с прошлым годом, при этом большая часть заболевших — дети. Такой информацией делится пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Свердловской области за 8 месяцев 2023 года зарегистрировано 2,3 тыс. случаев энтеробиоза, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2022 года, но на 16% ниже среднего многолетнего уровня. 99% заболевших — дети», — рассказали в ведомстве. По словам Роспотребнадзора, в группе риска находятся дошкольники и дети младшего школьного возраста. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют тщательно мыть руки перед едой и после туалета, коротко стричь ногти, чаще менять белье, стирать его в горячей воде, а после гладить горячим утюгом. Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что глисты могут оказывать негативное влияние на психическое и физическое развитие детей. Паразиты могут вызывать нарушение сна, делать ребенка раздражительным и эмоциональным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям