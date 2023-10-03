03 октября 2023

Свердловчане стали чаще заражаться глистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, диагностика, анализ, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, врач, медик, микроскопический анализ
Школьников и дошкольник обследуют каждый год, так как они находятся в группе риска Фото:

Свердловчане стали чаще заражаться глистами по сравнению с прошлым годом, при этом большая часть заболевших — дети. Такой информацией делится пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Свердловской области за 8 месяцев 2023 года зарегистрировано 2,3 тыс. случаев энтеробиоза, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2022 года, но на 16% ниже среднего многолетнего уровня. 99% заболевших — дети», — рассказали в ведомстве.

По словам Роспотребнадзора, в группе риска находятся дошкольники и дети младшего школьного возраста. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют тщательно мыть руки перед едой и после туалета, коротко стричь ногти, чаще менять белье, стирать его в горячей воде, а после гладить горячим утюгом.

Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что глисты могут оказывать негативное влияние на психическое и физическое развитие детей. Паразиты могут вызывать нарушение сна, делать ребенка раздражительным и эмоциональным.

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Свердловчане стали чаще заражаться глистами по сравнению с прошлым годом, при этом большая часть заболевших — дети. Такой информацией делится пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Свердловской области за 8 месяцев 2023 года зарегистрировано 2,3 тыс. случаев энтеробиоза, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2022 года, но на 16% ниже среднего многолетнего уровня. 99% заболевших — дети», — рассказали в ведомстве. По словам Роспотребнадзора, в группе риска находятся дошкольники и дети младшего школьного возраста. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют тщательно мыть руки перед едой и после туалета, коротко стричь ногти, чаще менять белье, стирать его в горячей воде, а после гладить горячим утюгом. Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что глисты могут оказывать негативное влияние на психическое и физическое развитие детей. Паразиты могут вызывать нарушение сна, делать ребенка раздражительным и эмоциональным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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