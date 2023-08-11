Врач раскрыла неожиданную опасность глистов

Врач Подкорытова: глисты вызывают задержку психического развития у детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Глисты серьезно воздействуют на нервную систему, отметила Надежда Подкорытова Фото:

Глисты могут оказывать негативное влияние на психическое и физическое воздействие детей. Об этом рассказала коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

«Гельминты серьезно воздействуют на детей, и в первую очередь на их нервную систему: нарушается сон, ребенок раздражен и эмоционален, часто наблюдается задержка психического и физического развития», — передает Gazeta.ru слова Надежды Подкорытовой. Врач также отметила, что в основной группе риска заражения находятся дошкольники и младшие школьники.

При заражении глистами у ребенка в первую очередь страдают кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания. При заражении человека тошнит, у него болит голова, а в области рта и носа чувствуется жжение.

Глистов также можно подцепить при поедании речной рыбы, например, щуки. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эпидемиолог Владимир Сергиев.

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Глисты могут оказывать негативное влияние на психическое и физическое воздействие детей. Об этом рассказала коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова. «Гельминты серьезно воздействуют на детей, и в первую очередь на их нервную систему: нарушается сон, ребенок раздражен и эмоционален, часто наблюдается задержка психического и физического развития», — передает Gazeta.ru слова Надежды Подкорытовой. Врач также отметила, что в основной группе риска заражения находятся дошкольники и младшие школьники. При заражении глистами у ребенка в первую очередь страдают кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания. При заражении человека тошнит, у него болит голова, а в области рта и носа чувствуется жжение. Глистов также можно подцепить при поедании речной рыбы, например, щуки. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эпидемиолог Владимир Сергиев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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