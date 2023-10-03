03 октября 2023

Свердловский силовик, пойманный бойцами ФСБ, попытался покинуть СИЗО

Экс-глава ГИБДД Ивделя Анисимков останется под стражей до 12 ноября
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Максима Анисимкова задержали в апреле 2023 года Фото:

Экс-глава ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максим Анисимков, которого весной этого года задержали сотрудники ФСБ по подозрению во взятке, останется в СИЗО до 12 ноября. Ранее его адвокат попытался обжаловать судебное решение Серовского районного суда. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого Максима Анисимкова на постановление Серовского районного суда от 8 сентября 2023 года. Указанным постановлением в отношении Анисимкова М.Ю. продлен срок содержания под стражей по 12 ноября 2023 года», — сообщает пресс-служба.

Анисимков был задержан бойцами ФСБ по подозрению в получении денег от бизнесмена, занимающегося сдачей в аренду снегоходов. Предположительно, силовик получил 120 тысяч рублей, однако следствие по его делу продолжается, и правоохранители еще не собрали достаточные доказательства вины Анисимкова.

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Экс-глава ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максим Анисимков, которого весной этого года задержали сотрудники ФСБ по подозрению во взятке, останется в СИЗО до 12 ноября. Ранее его адвокат попытался обжаловать судебное решение Серовского районного суда. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого Максима Анисимкова на постановление Серовского районного суда от 8 сентября 2023 года. Указанным постановлением в отношении Анисимкова М.Ю. продлен срок содержания под стражей по 12 ноября 2023 года», — сообщает пресс-служба. Анисимков был задержан бойцами ФСБ по подозрению в получении денег от бизнесмена, занимающегося сдачей в аренду снегоходов. Предположительно, силовик получил 120 тысяч рублей, однако следствие по его делу продолжается, и правоохранители еще не собрали достаточные доказательства вины Анисимкова.
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