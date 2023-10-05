Польские наемники из рассказа свердловского бойца могли употреблять каптагон

Противники в зоне СВО могут есть стимуляторы, которые популярны у террористов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Наркотик, из-за которого польские наемники, воюющие на стороне Украины, теряют страх, вероятнее всего, каптагон, более известный как наркотик боевиков. Таким мнением с URA.RU на условиях анонимности поделился эксперт в сфере оборота наркотиков. Ранее свердловский штурмовик, вернувшийся со спецоперации, делился с агентством впечатлением после встречи с польскими наемниками.

«Без исследования трупа или живого мы можем только предполагать, что именно сожрал человек. Но наиболее вероятно, что это каптагон. Мощный психотроп. Все цивилизованное отваливается, и вы получаете гориллу на стимуляторах, чувствующую себя настолько мощной, что практически бессмертной», — поделился собеседник.

По данным системы для госструктур в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков «АИПСИН», которые предоставили агентству, наркотик был популярен на Аравийском полуострове. Также он распространен в Западной Азии и используется военными группами в Сирии, играя важную роль в гражданской войне. «Производство и продажа фенитиллина (официальное название наркотика, — прим. URA.RU) генерирует большие доходы, а также само вещество используется в качестве стимулятора для поддержания боевиков в военных действиях», — говорится в описании препарата. Среди побочных эффектов препарата, в частности, стимуляционный психоз, который характеризуется бредовыми галюцинациями, чувством преследования, гиперактивностью, паникой. Каптагон может вызвать необратимые изменения в схемах мозга, которые управляют импульсивным контролем и суждением, лишая человека способности рассуждать или мыслить рационально.

Ранее URA.RU приводило рассказ свердловского штурмовика, который встретился в зоне спецоперации с польским наемником. По его словам, тот даже с серьезной травмой головы продолжал общаться и говорил, что из-за таблеток не чувствует страха.