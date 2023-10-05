Врач-педиатр объяснила, как свердловчанам защитить детей от простуды осенью

Врач-педиатр Кирина: вакцинация спасет свердловских детей от простуды

Ольга Кирина уверяет, что вакцинация поможет защититься детям от простудных заболеваний Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Чтобы защитить юных свердловчан от простуды, необходимо следить за состоянием слизистой носа. Для этого можно установить на батареи дома регулировочные вентили и поддерживать температуру 22?. Если такой возможности нет, то нужно запастись увлажняющими спреями для носа без сосудосуживающего действия. Самым эффективным способом является вакцинация. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Кирина.

«Научите ребенка соблюдать личную гигиену. Важно мыть руки после прогулок и туалета, а если хочется чихнуть, сделать это в сгиб локтя, а не в ладошку. Так ребенок минимизирует контакт с вирусными частицами и не повысит их количество в окружающей среде», — рассказала Кирина.

По словам медика, ребенка необходимо окружить заботой. «Для здоровья младенца важно грудное вскармливание и отношение родителей. Мама и папа должны обеспечить малышу психоэмоциональное спокойствие. Детям постарше важно много гулять, разнообразно питаться, хорошо спать и получать разумную нагрузку в детском саду или школе», — отметила врач-педиатр.

«Вакцинируйте ребенка. Это эффективный и безопасный способ защитить организм от гриппа и некоторых других заболеваний. Одни прививки дети получают еще в роддоме, и они обеспечивают стойкий иммунитет на всю жизнь. Другие вакцины нужно повторять. Ваш педиатр поможет составить календарь вакцинации ребенка», — резюмировала Ольга Кирина.

Ранее URA.RU писало о том, что в нынешнем сезоне новыми симптомами гриппа можно считать сильную головную боль и рвоту. Свердловчане, кто ранее переболел гриппом или прививался, могут быть подвержены повторному заражению.