NASA не хочет отказываться от полетов на ракетах России

NASA не видит причин для отказа от полетов астронавтов на российских ракетах «Союз». Об этом заявил представитель агентства Шон Фуллер.
«Использование „Союзов“ для полетов астронавтов очень важно для США. Это было успехом, мы ждем продолжения этого в будущем», — подчеркнул Фуллер в диалоге с ТАСС. Об этом издание сообщило в своем telegram-канале.
Ранее Венгрия выступила за дальнейшее развитие космических технологий в сотрудничестве с Россией. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уточнил, что весной 2025 года страна планирует отправить на МКС своего космонавта, который будет работать вместе с российскими.
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