Психолог рассказала, когда нужно перестать общаться с родственниками

Психолог Борисова: стоит прекратить общение с родственниками, если оно вредно

08 октября 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Человеку стоит ограничить общение с близкими людьми, если под угрозу ставится психологический комфорт, сообщила Мария Борисова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Прекратить общение с родными людьми можно, если они причиняют боль человеку. Об этом рассказала клинический психолог Мария Борисова. «Можно не общаться с людьми, которые причиняют тебе боль, пусть и словом, и это будет взрослое решение, принятое человеком. <…> Уже с подросткового возраста можно обозначать, какие темы разговора вам неприятны», — высказалась Мария Борисова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Борисова рассказала, какие примеры служат сигналом для того, чтобы прекратить общение с родственниками. Среди них: критика доходов, отношений и фигуры человека. Клинический психолог напомнила, что делать в случае неприятной ситуации. Она отметила, что не стоит забывать просить человека не высказываться на болезненную для адресата тему. По ее словам, это необходимо для психологического комфорта. Ранее ученые из Кембриджского университета (Англия) и Университетского колледжа Дублина (Ирландия) выяснили, что жесткая дисциплина опасна для детской психики. Они провели исследование, результаты показали: дети, с которыми жестоко обращались в детстве, в будущем имеют больше шансов получить проблемы с психикой.

Прекратить общение с родными людьми можно, если они причиняют боль человеку. Об этом рассказала клинический психолог Мария Борисова. «Можно не общаться с людьми, которые причиняют тебе боль, пусть и словом, и это будет взрослое решение, принятое человеком. <…> Уже с подросткового возраста можно обозначать, какие темы разговора вам неприятны», — высказалась Мария Борисова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Борисова рассказала, какие примеры служат сигналом для того, чтобы прекратить общение с родственниками. Среди них: критика доходов, отношений и фигуры человека. Клинический психолог напомнила, что делать в случае неприятной ситуации. Она отметила, что не стоит забывать просить человека не высказываться на болезненную для адресата тему. По ее словам, это необходимо для психологического комфорта. Ранее ученые из Кембриджского университета (Англия) и Университетского колледжа Дублина (Ирландия) выяснили, что жесткая дисциплина опасна для детской психики. Они провели исследование, результаты показали: дети, с которыми жестоко обращались в детстве, в будущем имеют больше шансов получить проблемы с психикой.