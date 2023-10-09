В Москве госпитализирован главный раввин России Берл Лазар

09 октября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Главный раввин РФ Берл Лазар получил сотрясение мозга, упав во время танца в синагоге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали в Москве. Ранее, в субботу, он танцевал во время празднования в синагоге в Марьиной роще. Там он упал и получил сотрясение мозга. Об этом сообщает председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин. «[Раввин] танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», — передает telegram-канал SHOT слова Горина. Отмечается, что на данный момент здоровью Лазара ничего не угрожает.

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали в Москве. Ранее, в субботу, он танцевал во время празднования в синагоге в Марьиной роще. Там он упал и получил сотрясение мозга. Об этом сообщает председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин. «[Раввин] танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», — передает telegram-канал SHOT слова Горина. Отмечается, что на данный момент здоровью Лазара ничего не угрожает.