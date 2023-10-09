В Москве госпитализирован главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин РФ Берл Лазар получил сотрясение мозга, упав во время танца в синагоге
Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали в Москве. Ранее, в субботу, он танцевал во время празднования в синагоге в Марьиной роще. Там он упал и получил сотрясение мозга. Об этом сообщает председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.
«[Раввин] танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», — передает
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