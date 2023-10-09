В Москве госпитализирован главный раввин России Берл Лазар

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, берл лазар
Главный раввин РФ Берл Лазар получил сотрясение мозга, упав во время танца в синагоге Фото:

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали в Москве. Ранее, в субботу, он танцевал во время празднования в синагоге в Марьиной роще. Там он упал и получил сотрясение мозга. Об этом сообщает председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.

«[Раввин] танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», — передает telegram-канал SHOT слова Горина. Отмечается, что на данный момент здоровью Лазара ничего не угрожает.

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Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали в Москве. Ранее, в субботу, он танцевал во время празднования в синагоге в Марьиной роще. Там он упал и получил сотрясение мозга. Об этом сообщает председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин. «[Раввин] танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», — передает telegram-канал SHOT слова Горина. Отмечается, что на данный момент здоровью Лазара ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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