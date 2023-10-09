Златоустовский бизнесмен Сгоян дарит ножи лучшим бойцам Кадырова. Фото

10 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подарки предназначены для лучших чеченских бойцов СВО Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнесмен Андроник Сгоян из Златоуста (Челябинская область) дарит ножи для лучших бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова. Как URA.RU сообщил Сгоян, каждое изделие является авторской работой. «Заказали вторую партию ножей для лучших бойцов отрядов Рамзана Кадырова, которые являются участниками спецоперации. Изделия произведены на златоустовском предприятии и являются авторской работой», — уточнил URA.RU Сгоян. Ножи сделаны складными, каждый снабжен надписью «Ахмат — сила» с восточным орнаментом. Производятся по просьбе чеченской стороны. При изготовлении применены восемь степеней разделки: чернение серебра, никелирование, золочение и другие. Ножи выполнены из легированной стали. На изготовление каждого изделия уходит 24 дня. Ножи украшены надписью «Ахмат — сила» Фото: личный архив А. Сгояна Изделия упакованы в подарочные футляры Фото: личный архив А. Сгояна

Бизнесмен Андроник Сгоян из Златоуста (Челябинская область) дарит ножи для лучших бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова. Как URA.RU сообщил Сгоян, каждое изделие является авторской работой. «Заказали вторую партию ножей для лучших бойцов отрядов Рамзана Кадырова, которые являются участниками спецоперации. Изделия произведены на златоустовском предприятии и являются авторской работой», — уточнил URA.RU Сгоян. Ножи сделаны складными, каждый снабжен надписью «Ахмат — сила» с восточным орнаментом. Производятся по просьбе чеченской стороны. При изготовлении применены восемь степеней разделки: чернение серебра, никелирование, золочение и другие. Ножи выполнены из легированной стали. На изготовление каждого изделия уходит 24 дня.