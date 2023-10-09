Бизнесмен Андроник Сгоян из Златоуста (Челябинская область) дарит ножи для лучших бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова. Как URA.RU сообщил Сгоян, каждое изделие является авторской работой.
«Заказали вторую партию ножей для лучших бойцов отрядов Рамзана Кадырова, которые являются участниками спецоперации. Изделия произведены на златоустовском предприятии и являются авторской работой», — уточнил URA.RU Сгоян.
Ножи сделаны складными, каждый снабжен надписью «Ахмат — сила» с восточным орнаментом. Производятся по просьбе чеченской стороны. При изготовлении применены восемь степеней разделки: чернение серебра, никелирование, золочение и другие. Ножи выполнены из легированной стали. На изготовление каждого изделия уходит 24 дня.
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