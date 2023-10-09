Коллекционер Шембек вернул в Пермский край уникальный самовар 1753 года выпуска

Уникальный самовар вернулся на родину спустя 270 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселок Суксун Пермского края, который считается родиной первого самовара в России, привезли уникальный экспонат. Это самовар 1753 года выпуска продемонстрировал жителям коллекционер Вячеслав Шембек, который недавно приобрел раритет. Об этом рассказала научный сотрудник Суксунского историко-краеведческого музея Наталья Токарева.

«Пермский предприниматель, коллекционер Вячеслав Шембек пять лет назад стал другом нашего музея и частым гостем в Суксуне, поскольку нас всех объединила тема самовара! Это уникальнейший самовар для своей коллекции он приобрел недавно. У самовара имеется сертификат подлинности. Этот самовар еще никто не видел в Пермском каре, это первый его показ. В дальнейшем он будет экспонироваться в частном музее у Вячеслава», — сообщила Токарева в соцсетях.

Подобных самоваров в России всего семь штук, говорит Токарева. Привезенный в Суксун, по сути, вернулся на родину — его изготовили на Суксунском заводе Демидовых. Кроме клейма завода, на изделии есть и клеймо мастера «МЗС». Музейщики планируют разгадать, кто же именно был создателем самовара.

Ранее URA.RU рассказывало, что Наталья Токарева и ее сподвижники спасают на местном кладбища надгробия на могилах мастеров самоварного дела. В будущем они хотят создать отдельный некрополь выдающихся кустарей-медников.

Уникальный самовар сделали в Суксуне в 1753 году Наталья Токарева в ВК https://vk.com/id695112349

Вячеслав Шембек презентует уникальный экспонат Наталья Токарева в ВК https://vk.com/id695112349