В Пермском крае активисты-историки спасают могилы древних мастеров. Видео

В пермском Суксуне историки нашли могильные плиты основателей самоварного дела

08 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Найти старые могилы на древнем кладбище не так просто (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Суксун Пермского края, где, по одной из версий, был произведен первый самовар в России, историки спасают могилы древних мастеров. Как рассказала научный сотрудник местного историко-краеведческого музея Наталья Токарева, многие могильные плиты мастеров, чьи работы хранятся в учреждении, разрушены или вросли в землю. Активисты решили восстановить их и создать отдельный некрополь мастеров-кустарей. «На кладбище много могильных плит с фамилиями выдающихся наших кустарей-медников, чьи самовары имеются в частных коллекциях и музеях! Плиты, к сожалению, разбросаны и втоптаны от времени в землю. Это оскорбление памяти и нашего славного прошлого. В идеале я бы видела здесь какой-то местный некрополь, отдельно взятый», — пишет историк в соцсетях. По ее словам, некоторые надгробия уже не спасти — их сломали и выбросили рабочие. Но ученым удалось привлечь к проблеме внимание местной власти. Глава Суксунского городского округа Вера Бунакова заинтересовалась вопросом, говорит Токарева. В соцсети «ВКонтакте» Токарева опубликовала видео, как краеведы очищают могильную плиту одного из первых самоварных мастеров Алексея Головачева. Один из его самоваров находится в коллекции частного музея Александра Попова.

В поселке Суксун Пермского края, где, по одной из версий, был произведен первый самовар в России, историки спасают могилы древних мастеров. Как рассказала научный сотрудник местного историко-краеведческого музея Наталья Токарева, многие могильные плиты мастеров, чьи работы хранятся в учреждении, разрушены или вросли в землю. Активисты решили восстановить их и создать отдельный некрополь мастеров-кустарей. «На кладбище много могильных плит с фамилиями выдающихся наших кустарей-медников, чьи самовары имеются в частных коллекциях и музеях! Плиты, к сожалению, разбросаны и втоптаны от времени в землю. Это оскорбление памяти и нашего славного прошлого. В идеале я бы видела здесь какой-то местный некрополь, отдельно взятый», — пишет историк в соцсетях. По ее словам, некоторые надгробия уже не спасти — их сломали и выбросили рабочие. Но ученым удалось привлечь к проблеме внимание местной власти. Глава Суксунского городского округа Вера Бунакова заинтересовалась вопросом, говорит Токарева. В соцсети «ВКонтакте» Токарева опубликовала видео, как краеведы очищают могильную плиту одного из первых самоварных мастеров Алексея Головачева. Один из его самоваров находится в коллекции частного музея Александра Попова.