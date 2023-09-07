07 сентября 2023

В Пермском крае активисты-историки спасают могилы древних мастеров. Видео

В пермском Суксуне историки нашли могильные плиты основателей самоварного дела
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
Найти старые могилы на древнем кладбище не так просто (архивное фото) Фото:

В поселке Суксун Пермского края, где, по одной из версий, был произведен первый самовар в России, историки спасают могилы древних мастеров. Как рассказала научный сотрудник местного историко-краеведческого музея Наталья Токарева, многие могильные плиты мастеров, чьи работы хранятся в учреждении, разрушены или вросли в землю. Активисты решили восстановить их и создать отдельный некрополь мастеров-кустарей.

«На кладбище много могильных плит с фамилиями выдающихся наших кустарей-медников, чьи самовары имеются в частных коллекциях и музеях! Плиты, к сожалению, разбросаны и втоптаны от времени в землю. Это оскорбление памяти и нашего славного прошлого. В идеале я бы видела здесь какой-то местный некрополь, отдельно взятый», — пишет историк в соцсетях.

По ее словам, некоторые надгробия уже не спасти — их сломали и выбросили рабочие. Но ученым удалось привлечь к проблеме внимание местной власти. Глава Суксунского городского округа Вера Бунакова заинтересовалась вопросом, говорит Токарева. В соцсети «ВКонтакте» Токарева опубликовала видео, как краеведы очищают могильную плиту одного из первых самоварных мастеров Алексея Головачева. Один из его самоваров находится в коллекции частного музея Александра Попова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Суксун Пермского края, где, по одной из версий, был произведен первый самовар в России, историки спасают могилы древних мастеров. Как рассказала научный сотрудник местного историко-краеведческого музея Наталья Токарева, многие могильные плиты мастеров, чьи работы хранятся в учреждении, разрушены или вросли в землю. Активисты решили восстановить их и создать отдельный некрополь мастеров-кустарей. «На кладбище много могильных плит с фамилиями выдающихся наших кустарей-медников, чьи самовары имеются в частных коллекциях и музеях! Плиты, к сожалению, разбросаны и втоптаны от времени в землю. Это оскорбление памяти и нашего славного прошлого. В идеале я бы видела здесь какой-то местный некрополь, отдельно взятый», — пишет историк в соцсетях. По ее словам, некоторые надгробия уже не спасти — их сломали и выбросили рабочие. Но ученым удалось привлечь к проблеме внимание местной власти. Глава Суксунского городского округа Вера Бунакова заинтересовалась вопросом, говорит Токарева. В соцсети «ВКонтакте» Токарева опубликовала видео, как краеведы очищают могильную плиту одного из первых самоварных мастеров Алексея Головачева. Один из его самоваров находится в коллекции частного музея Александра Попова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...