09 октября 2023

В ХМАО сотрудник полиции совершил суицид на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело обнаружили коллеги полицейского Фото:

Сотрудник отдела МВД по городу Когалым покончил собой на рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Прапорщика тыловой службы обнаружили коллеги. Перед смертью он успел написать записку жене. В его послании были извинения супруге, в ней также говорилось об азартных играх», — сообщил собеседник.

Погибший 1992 года рождения. Службу в рядах правоохранительных органов проходил с 2013 года. Разведен. У него осталось двое детей. Одному 8 лет и второму полтора. В управлении МВД по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о случившемся. «В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Врио главы УМВД ХМАО Сергей Лепа назначил проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.

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Сотрудник отдела МВД по городу Когалым покончил собой на рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Прапорщика тыловой службы обнаружили коллеги. Перед смертью он успел написать записку жене. В его послании были извинения супруге, в ней также говорилось об азартных играх», — сообщил собеседник. Погибший 1992 года рождения. Службу в рядах правоохранительных органов проходил с 2013 года. Разведен. У него осталось двое детей. Одному 8 лет и второму полтора. В управлении МВД по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о случившемся. «В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Врио главы УМВД ХМАО Сергей Лепа назначил проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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