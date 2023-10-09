В ХМАО сотрудник полиции совершил суицид на рабочем месте

Сотрудник отдела МВД по городу Когалым покончил собой на рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.
«Прапорщика тыловой службы обнаружили коллеги. Перед смертью он успел написать записку жене. В его послании были извинения супруге, в ней также говорилось об азартных играх», — сообщил собеседник.
Погибший 1992 года рождения. Службу в рядах правоохранительных органов проходил с 2013 года. Разведен. У него осталось двое детей. Одному 8 лет и второму полтора. В управлении МВД по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о случившемся. «В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Врио главы УМВД ХМАО Сергей Лепа назначил проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.
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