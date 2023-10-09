В ХМАО сотрудник полиции совершил суицид на рабочем месте

10 октября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Тело обнаружили коллеги полицейского Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудник отдела МВД по городу Когалым покончил собой на рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Прапорщика тыловой службы обнаружили коллеги. Перед смертью он успел написать записку жене. В его послании были извинения супруге, в ней также говорилось об азартных играх», — сообщил собеседник. Погибший 1992 года рождения. Службу в рядах правоохранительных органов проходил с 2013 года. Разведен. У него осталось двое детей. Одному 8 лет и второму полтора. В управлении МВД по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о случившемся. «В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Врио главы УМВД ХМАО Сергей Лепа назначил проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.

Сотрудник отдела МВД по городу Когалым покончил собой на рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Прапорщика тыловой службы обнаружили коллеги. Перед смертью он успел написать записку жене. В его послании были извинения супруге, в ней также говорилось об азартных играх», — сообщил собеседник. Погибший 1992 года рождения. Службу в рядах правоохранительных органов проходил с 2013 года. Разведен. У него осталось двое детей. Одному 8 лет и второму полтора. В управлении МВД по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о случившемся. «В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Врио главы УМВД ХМАО Сергей Лепа назначил проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.