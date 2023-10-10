В Челябинске на весь день ограничат движение по Свердловскому проспекту

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, пешеходный переход, рельсы, шпалы, прохожие, ремонт дороги, свердловский проспект
Из-за ремонта трамвайных путей движение по одному из центральных проспектов Челябинска ограничат Фото:

В Челябинске 11 октября с 9:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Будет частично ограничено движение транспорта по правой стороне Свердловского проспекта от улицы Воровского до проспекта Ленина (в сторону проспекта Ленина). Причина ограничения — работы по замене трамвайных путей и покрытия проезжей части», сообщили в пресс-службе.

Ограничения также коснутся перекрестка улиц Воровского и Курчатова. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

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В Челябинске 11 октября с 9:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Будет частично ограничено движение транспорта по правой стороне Свердловского проспекта от улицы Воровского до проспекта Ленина (в сторону проспекта Ленина). Причина ограничения — работы по замене трамвайных путей и покрытия проезжей части», сообщили в пресс-службе. Ограничения также коснутся перекрестка улиц Воровского и Курчатова. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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