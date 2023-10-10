В ХМАО начались масштабные учения силовиков

11 октября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

На учениях отрабатывают межведомственное взаимодействие Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО начались межведомственные учения силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. «В округе начались масштабные учения силовиков. Отрабатывается межведомственное взаимодействие. Для каждого муниципалитета свои вводные. Тренировки прошли уже в Сургутском районе и Пыть-Яхе. Отработка взаимных действий проводится в малолюдных локациях, чтобы не пугать и не доставлять неудобства жителям», — сообщил источник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о проведении учений. Детали учений в ведомстве озвучивать не стали. Сообщили, что это плановая работа, которая проводится каждый год. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за учений по антитеррору перекрыли дороги. Из-за тренировки силовиков было перекрыто движение на пересечении улиц Технологической и Производственной.

В ХМАО начались межведомственные учения силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. «В округе начались масштабные учения силовиков. Отрабатывается межведомственное взаимодействие. Для каждого муниципалитета свои вводные. Тренировки прошли уже в Сургутском районе и Пыть-Яхе. Отработка взаимных действий проводится в малолюдных локациях, чтобы не пугать и не доставлять неудобства жителям», — сообщил источник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о проведении учений. Детали учений в ведомстве озвучивать не стали. Сообщили, что это плановая работа, которая проводится каждый год. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за учений по антитеррору перекрыли дороги. Из-за тренировки силовиков было перекрыто движение на пересечении улиц Технологической и Производственной.