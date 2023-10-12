Пермские власти увеличивают плату за детские сады

В Пермском крае постановлением правительства увеличен максимальный размер платы за посещение детских садов. Новые ценники вступят в силу с 2024 года, говорится в документе, который подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в городской и сельской местности, на 2024 год согласно приложениям», — указано в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья.
В приложениях определены суммы для каждого муниципалитета края. Так, в Перми плата за посещение детсада в режиме полного дня составит 162,5 рубля в день. Сейчас она равна 154,9 рубля.
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