Пермские власти увеличивают плату за детские сады

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, шкафчики детские, детский сад45
Цены на детские сады повысят в 2024 году Фото:

В Пермском крае постановлением правительства увеличен максимальный размер платы за посещение детских садов. Новые ценники вступят в силу с 2024 года, говорится в документе, который подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в городской и сельской местности, на 2024 год согласно приложениям», — указано в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья.

В приложениях определены суммы для каждого муниципалитета края. Так, в Перми плата за посещение детсада в режиме полного дня составит 162,5 рубля в день. Сейчас она равна 154,9 рубля.

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В Пермском крае постановлением правительства увеличен максимальный размер платы за посещение детских садов. Новые ценники вступят в силу с 2024 года, говорится в документе, который подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в городской и сельской местности, на 2024 год согласно приложениям», — указано в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. В приложениях определены суммы для каждого муниципалитета края. Так, в Перми плата за посещение детсада в режиме полного дня составит 162,5 рубля в день. Сейчас она равна 154,9 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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