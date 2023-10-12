Пермские власти увеличивают плату за детские сады

12 октября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Цены на детские сады повысят в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае постановлением правительства увеличен максимальный размер платы за посещение детских садов. Новые ценники вступят в силу с 2024 года, говорится в документе, который подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в городской и сельской местности, на 2024 год согласно приложениям», — указано в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. В приложениях определены суммы для каждого муниципалитета края. Так, в Перми плата за посещение детсада в режиме полного дня составит 162,5 рубля в день. Сейчас она равна 154,9 рубля.

В Пермском крае постановлением правительства увеличен максимальный размер платы за посещение детских садов. Новые ценники вступят в силу с 2024 года, говорится в документе, который подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в городской и сельской местности, на 2024 год согласно приложениям», — указано в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. В приложениях определены суммы для каждого муниципалитета края. Так, в Перми плата за посещение детсада в режиме полного дня составит 162,5 рубля в день. Сейчас она равна 154,9 рубля.