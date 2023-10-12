Пермский «Амкар» отдаст выручку с билетов семьям пострадавших в ДТП футболистов

Пермский футбольный клуб «Амкар» окажет финансовую помощь семьям спортсменов, которые пострадали в автоаварии. Им передадут все деньги, вырученные от продажи билетов на ближайшую игру пермской команды.
«Все вырученные средства с продажи билетов на игру с курским „Авангардом“ будут направлены на помощь семьям пострадавшим в ДТП. Матч состоится завтра, 14 октября, на стадионе „Звезда“», — сообщает «Амкар» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU автомобильная авария произошла в ночь на 12 октября. В ней погиб бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Другой футболист Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев серьезных травм не получили.
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