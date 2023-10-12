12 октября 2023

Пермский «Амкар» отдаст выручку с билетов семьям пострадавших в ДТП футболистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, фк амкар, баннер
Команда поддержит семьи футболистов в тяжелый момент Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» окажет финансовую помощь семьям спортсменов, которые пострадали в автоаварии. Им передадут все деньги, вырученные от продажи билетов на ближайшую игру пермской команды.

«Все вырученные средства с продажи билетов на игру с курским „Авангардом“ будут направлены на помощь семьям пострадавшим в ДТП. Матч состоится завтра, 14 октября, на стадионе „Звезда“», — сообщает «Амкар» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU автомобильная авария произошла в ночь на 12 октября. В ней погиб бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Другой футболист Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев серьезных травм не получили.

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Пермский футбольный клуб «Амкар» окажет финансовую помощь семьям спортсменов, которые пострадали в автоаварии. Им передадут все деньги, вырученные от продажи билетов на ближайшую игру пермской команды. «Все вырученные средства с продажи билетов на игру с курским „Авангардом“ будут направлены на помощь семьям пострадавшим в ДТП. Матч состоится завтра, 14 октября, на стадионе „Звезда“», — сообщает «Амкар» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU автомобильная авария произошла в ночь на 12 октября. В ней погиб бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Другой футболист Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев серьезных травм не получили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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