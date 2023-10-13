В Челябинске разыскивают 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 октября. Особыми приметами ребенка поделились волонтеры в соцсетях.
«Евгасова Полина Маратовна, 26.05.2006 года рождения (17 лет) ушла из дома №19а по улице Ворошилова 12 октября и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы короткие коричневые», — указано в сообществе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что девушка была одета в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Ранее активисты поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» из Магнитогорска разместили фото и особые приметы пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенка нашли.
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