В Челябинске больше суток ищут девочку-подростка. Скрин

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, кинолог, кинологическая служба, поиски пропавших людей, поиски человека
Ребенок пропал 12 октября Фото:

В Челябинске разыскивают 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 октября. Особыми приметами ребенка поделились волонтеры в соцсетях.

«Евгасова Полина Маратовна, 26.05.2006 года рождения (17 лет) ушла из дома №19а по улице Ворошилова 12 октября и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы короткие коричневые», — указано в сообществе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что девушка была одета в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Ранее активисты поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» из Магнитогорска разместили фото и особые приметы пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенка нашли.

Девушку ищут уже сутки
Девушку ищут уже сутки

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В Челябинске разыскивают 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 октября. Особыми приметами ребенка поделились волонтеры в соцсетях. «Евгасова Полина Маратовна, 26.05.2006 года рождения (17 лет) ушла из дома №19а по улице Ворошилова 12 октября и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы короткие коричневые», — указано в сообществе «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что девушка была одета в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Ранее активисты поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» из Магнитогорска разместили фото и особые приметы пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенка нашли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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