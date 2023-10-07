В Магнитогорске разыскивают пропавшего ребенка

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика. Особые приметы ребенка разместили активисты поисково-спасательного отряда в соцсетях.
«Осипов Ян, 11 лет. Ушел из дома №8 по Советскому переулку в 14-00 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — указано в официальной группе «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что мальчик был одет в зеленые штаны и синюю куртку с синими тряпичными кроссовками. Рост ребенка составляет 143-146 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.
Ранее в поселке Полевой Сосновского района пропал 15-летний подросток. Ребенок еще не найден. В Челябинске также ищут 16-летнего молодого человека, который всегда носит медицинскую маску и нуждается в медпомощи.
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