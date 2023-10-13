13 октября 2023

В центре Екатеринбурга водитель Lada влетел в трамвай, проехав на красный свет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
На месте ДТП работают медики Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной водитель Lada, проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался в трамвай. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«На перекрестке проспекта Ленина — улицы Восточная сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП с участием автомобиля Lada и трамвая. По предварительным данным, водитель легковушки двигался на запрещающий сигнал светофора», — сказано в сообщении.

На месте происшествия медики осматривают водителя и трех пассажиров трамвая. «Гражданам оказывают необходимую помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной водитель Lada, проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался в трамвай. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «На перекрестке проспекта Ленина — улицы Восточная сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП с участием автомобиля Lada и трамвая. По предварительным данным, водитель легковушки двигался на запрещающий сигнал светофора», — сказано в сообщении. На месте происшествия медики осматривают водителя и трех пассажиров трамвая. «Гражданам оказывают необходимую помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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