На месте ДТП работают медики
В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной водитель Lada, проехав на запрещающий сигнал светофора, врезался в трамвай. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«На перекрестке проспекта Ленина — улицы Восточная сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП с участием автомобиля Lada и трамвая. По предварительным данным, водитель легковушки двигался на запрещающий сигнал светофора», — сказано в сообщении.
На месте происшествия медики осматривают водителя и трех пассажиров трамвая. «Гражданам оказывают необходимую помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.
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