14 октября 2023
13 октября 2023

В Краснокамске загорелся автомобиль во время движения

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, мчс, пожарная машина, пожарная тревога, вызов пожарных, пожарные
В Краснокамске пожарные выезжали тушить автомобиль Фото:

В Краснокамске Пермского края 15 октября прямо во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 2110. Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram.

«Автомобиль загорелся 15 октября на улице Шоссейная в Краснокамске. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники», — говорится в посте ведомства.

По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Перми сгорел автомобиль во дворе дома на улице Сакко и Ванцетти. Была версия поджога. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован за 1 час и 50 минут, погибших и пострадавших нет.

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В Краснокамске Пермского края 15 октября прямо во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 2110. Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Автомобиль загорелся 15 октября на улице Шоссейная в Краснокамске. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники», — говорится в посте ведомства. По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее в Перми сгорел автомобиль во дворе дома на улице Сакко и Ванцетти. Была версия поджога. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован за 1 час и 50 минут, погибших и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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