В Краснокамске загорелся автомобиль во время движения

В Краснокамске Пермского края 15 октября прямо во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 2110. Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram.
«Автомобиль загорелся 15 октября на улице Шоссейная в Краснокамске. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники», — говорится в посте ведомства.
По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее в Перми сгорел автомобиль во дворе дома на улице Сакко и Ванцетти. Была версия поджога. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован за 1 час и 50 минут, погибших и пострадавших нет.
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