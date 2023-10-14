В Краснокамске загорелся автомобиль во время движения

15 октября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

В Краснокамске пожарные выезжали тушить автомобиль Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснокамске Пермского края 15 октября прямо во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 2110. Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Автомобиль загорелся 15 октября на улице Шоссейная в Краснокамске. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники», — говорится в посте ведомства. По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее в Перми сгорел автомобиль во дворе дома на улице Сакко и Ванцетти. Была версия поджога. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован за 1 час и 50 минут, погибших и пострадавших нет.

В Краснокамске Пермского края 15 октября прямо во время движения загорелся автомобиль ВАЗ 2110. Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Автомобиль загорелся 15 октября на улице Шоссейная в Краснокамске. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники», — говорится в посте ведомства. По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет. Ранее в Перми сгорел автомобиль во дворе дома на улице Сакко и Ванцетти. Была версия поджога. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Огонь был ликвидирован за 1 час и 50 минут, погибших и пострадавших нет.