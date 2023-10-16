Федеральный запрет спас свердловских аграриев

В Свердловской области снизилась цена на топливо

17 октября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

После того, как правительство запретило экспортировать бензин за границу, цены на сырье начали снижаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цена на дизельное топливо в Свердловской области снизилась с 76,6 тысячи рублей за тонну в сентябре до 62 — 64 тысяч рублей после того, как федеральное правительство ввело запрет на экспорт сырья из России. Об этом URA.RU рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова на выставке «Агропром Урал», которая стартовала в Екатеринбурге. «Цена на дизельное топливо снизилась до 62 — 64 тысяч рублей за тонну, дефицита мы не наблюдаем. Ситуация нормализовалась, и в первую очередь благодаря временному ограничению правительства РФ на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива», — поделилась Анна Кузнецова. В конце сентября свердловские фермеры жаловались на высокую стоимость дизельного топлива и дефицит сырья. Из-за этого они планировали отказываться от вспашки земель после уборочной компании. С июля по сентябрь цена на дизтопливо в Свердловской области выросла на 35%.

Цена на дизельное топливо в Свердловской области снизилась с 76,6 тысячи рублей за тонну в сентябре до 62 — 64 тысяч рублей после того, как федеральное правительство ввело запрет на экспорт сырья из России. Об этом URA.RU рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова на выставке «Агропром Урал», которая стартовала в Екатеринбурге. «Цена на дизельное топливо снизилась до 62 — 64 тысяч рублей за тонну, дефицита мы не наблюдаем. Ситуация нормализовалась, и в первую очередь благодаря временному ограничению правительства РФ на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива», — поделилась Анна Кузнецова. В конце сентября свердловские фермеры жаловались на высокую стоимость дизельного топлива и дефицит сырья. Из-за этого они планировали отказываться от вспашки земель после уборочной компании. С июля по сентябрь цена на дизтопливо в Свердловской области выросла на 35%.