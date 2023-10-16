16 октября 2023

Федеральный запрет спас свердловских аграриев

В Свердловской области снизилась цена на топливо
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, азс, заправочный пистолет, дизельное топливо, солярка, дт
После того, как правительство запретило экспортировать бензин за границу, цены на сырье начали снижаться Фото:

Цена на дизельное топливо в Свердловской области снизилась с 76,6 тысячи рублей за тонну в сентябре до 62 — 64 тысяч рублей после того, как федеральное правительство ввело запрет на экспорт сырья из России. Об этом URA.RU рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова на выставке «Агропром Урал», которая стартовала в Екатеринбурге.

«Цена на дизельное топливо снизилась до 62 — 64 тысяч рублей за тонну, дефицита мы не наблюдаем. Ситуация нормализовалась, и в первую очередь благодаря временному ограничению правительства РФ на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива», — поделилась Анна Кузнецова.

В конце сентября свердловские фермеры жаловались на высокую стоимость дизельного топлива и дефицит сырья. Из-за этого они планировали отказываться от вспашки земель после уборочной компании. С июля по сентябрь цена на дизтопливо в Свердловской области выросла на 35%.

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Цена на дизельное топливо в Свердловской области снизилась с 76,6 тысячи рублей за тонну в сентябре до 62 — 64 тысяч рублей после того, как федеральное правительство ввело запрет на экспорт сырья из России. Об этом URA.RU рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова на выставке «Агропром Урал», которая стартовала в Екатеринбурге. «Цена на дизельное топливо снизилась до 62 — 64 тысяч рублей за тонну, дефицита мы не наблюдаем. Ситуация нормализовалась, и в первую очередь благодаря временному ограничению правительства РФ на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива», — поделилась Анна Кузнецова. В конце сентября свердловские фермеры жаловались на высокую стоимость дизельного топлива и дефицит сырья. Из-за этого они планировали отказываться от вспашки земель после уборочной компании. С июля по сентябрь цена на дизтопливо в Свердловской области выросла на 35%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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