16 октября 2023

В Екатеринбурге с 2024 года могут ввести ограничения для самокатчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, самокат, rcc extreme
Самокатчикам могут запретить ездить по тротуарам шириной меньше двух метров Фото:

С нового года в Екатеринбурге самокатчикам могут запретить ездить по центру города и на аллеях. Об этом заявил депутат Тимофей Жуков.

«На городской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения прозвучало мнение о том, что с нового года в Екатеринбурге будут введены ограничения на передвижение на самокатах. Будет полностью исключено движение в центре и на аллеях», — написал Жуков в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, по словам Жукова, во время заседания предложили запретить самокатчикам ездить по тротуарам шириной меньше двух метров. Также было предложено снизить скоростной режим. «В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет», — добавил депутат.

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С нового года в Екатеринбурге самокатчикам могут запретить ездить по центру города и на аллеях. Об этом заявил депутат Тимофей Жуков. «На городской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения прозвучало мнение о том, что с нового года в Екатеринбурге будут введены ограничения на передвижение на самокатах. Будет полностью исключено движение в центре и на аллеях», — написал Жуков в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, по словам Жукова, во время заседания предложили запретить самокатчикам ездить по тротуарам шириной меньше двух метров. Также было предложено снизить скоростной режим. «В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет», — добавил депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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