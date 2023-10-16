В Екатеринбурге с 2024 года могут ввести ограничения для самокатчиков

17 октября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Самокатчикам могут запретить ездить по тротуарам шириной меньше двух метров Фото: Илья Московец © URA.RU С нового года в Екатеринбурге самокатчикам могут запретить ездить по центру города и на аллеях. Об этом заявил депутат Тимофей Жуков. «На городской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения прозвучало мнение о том, что с нового года в Екатеринбурге будут введены ограничения на передвижение на самокатах. Будет полностью исключено движение в центре и на аллеях», — написал Жуков в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, по словам Жукова, во время заседания предложили запретить самокатчикам ездить по тротуарам шириной меньше двух метров. Также было предложено снизить скоростной режим. «В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет», — добавил депутат.

С нового года в Екатеринбурге самокатчикам могут запретить ездить по центру города и на аллеях. Об этом заявил депутат Тимофей Жуков. «На городской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения прозвучало мнение о том, что с нового года в Екатеринбурге будут введены ограничения на передвижение на самокатах. Будет полностью исключено движение в центре и на аллеях», — написал Жуков в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, по словам Жукова, во время заседания предложили запретить самокатчикам ездить по тротуарам шириной меньше двух метров. Также было предложено снизить скоростной режим. «В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет», — добавил депутат.