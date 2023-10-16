16 октября 2023

Из Сургута в армию отправилась первая команда призывников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , армия, призыв, новобранец
В Сургуте состоялась первая отправка призывников осенней кампании Фото:
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Призыв — 2023

Первая команда призывников осенней кампании отправилась из Сургута в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута Андрей Калядин.

«Первая отправка состоялась сегодня, 17 октября. Команда отбыла на окружной сборный пункт, далее отправки будут осуществляться согласно плану: октябрь, ноябрь, декабрь. Призыв закончится 31 декабря», — рассказал Калядин.

Призывники пробудут на сборном пункте не более трех дней. «С призывниками проводятся занятия по строевой подготовке, им рассказывают о распорядке дня и быте военнослужащего. Также для них организуют культурно-массовые мероприятия: демонстрации фильмов, концерты», — отметил военный комиссар.

RA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.

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Первая команда призывников осенней кампании отправилась из Сургута в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута Андрей Калядин. «Первая отправка состоялась сегодня, 17 октября. Команда отбыла на окружной сборный пункт, далее отправки будут осуществляться согласно плану: октябрь, ноябрь, декабрь. Призыв закончится 31 декабря», — рассказал Калядин. Призывники пробудут на сборном пункте не более трех дней. «С призывниками проводятся занятия по строевой подготовке, им рассказывают о распорядке дня и быте военнослужащего. Также для них организуют культурно-массовые мероприятия: демонстрации фильмов, концерты», — отметил военный комиссар. RA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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