Из Сургута в армию отправилась первая команда призывников

Первая команда призывников осенней кампании отправилась из Сургута в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Сургута Андрей Калядин.
«Первая отправка состоялась сегодня, 17 октября. Команда отбыла на окружной сборный пункт, далее отправки будут осуществляться согласно плану: октябрь, ноябрь, декабрь. Призыв закончится 31 декабря», — рассказал Калядин.
Призывники пробудут на сборном пункте не более трех дней. «С призывниками проводятся занятия по строевой подготовке, им рассказывают о распорядке дня и быте военнослужащего. Также для них организуют культурно-массовые мероприятия: демонстрации фильмов, концерты», — отметил военный комиссар.
RA.RU рассказывало, что осенний призыв в России стартовал 1 октября. В армию планируется призвать порядка 130 тысяч россиян.
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