WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, десятки людей убиты

18 октября 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

По мечети в Газе нанесен удар, передает WAFA (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате в секторе Газа. Есть убитые и ранены, передает WAFA. «Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — передает корреспондент WAFA. Днем ранее сообщалось об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным местного минздрава, погиб 471 человек. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке на больницу движение ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой. Президент США Джо Байден заявил, что у Пентагона есть доказательства непричастности Израиля к произошедшему.

Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате в секторе Газа. Есть убитые и ранены, передает WAFA. «Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — передает корреспондент WAFA. Днем ранее сообщалось об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным местного минздрава, погиб 471 человек. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке на больницу движение ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой. Президент США Джо Байден заявил, что у Пентагона есть доказательства непричастности Израиля к произошедшему.