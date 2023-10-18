WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, десятки людей убиты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полуденный намаз в соборной мечети Сургута, мечеть, ислам, намаз, религия, молитва, мусульмане
По мечети в Газе нанесен удар, передает WAFA (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате в секторе Газа. Есть убитые и ранены, передает WAFA.

«Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — передает корреспондент WAFA.

Днем ранее сообщалось об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным местного минздрава, погиб 471 человек. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке на больницу движение ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой. Президент США Джо Байден заявил, что у Пентагона есть доказательства непричастности Израиля к произошедшему.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате в секторе Газа. Есть убитые и ранены, передает WAFA. «Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — передает корреспондент WAFA. Днем ранее сообщалось об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным местного минздрава, погиб 471 человек. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке на больницу движение ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой. Президент США Джо Байден заявил, что у Пентагона есть доказательства непричастности Израиля к произошедшему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...