WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, десятки людей убиты

По мечети в Газе нанесен удар, передает WAFA (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате в секторе Газа. Есть убитые и ранены, передает WAFA.
«Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — передает корреспондент WAFA.
Днем ранее сообщалось об ударе Израиля по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным местного минздрава, погиб 471 человек. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке на больницу движение ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин назвал удар трагедией и гуманитарной катастрофой. Президент США Джо Байден заявил, что у Пентагона есть доказательства непричастности Израиля к произошедшему.
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